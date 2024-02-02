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ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024
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08:50 02.02.2024 (обновлено: 12:08 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/tsik-1924947930.html
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году
Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:50
2024-02-02T12:08
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.&quot;Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, за пределами России число избирателей составило 1 890 863 человека, а в городе Байконуре — 11 924.Впервые эти данные представлены с учетом избирателей, проживающих в четырех новых регионах России, уточнили в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, байконур (город)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Байконур (город)
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году

ЦИК: число избирателей в РФ на январь 2024 года составило более 112 млн человек

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.
«

"Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947", — говорится в публикации.

Кроме того, за пределами России число избирателей составило 1 890 863 человека, а в городе Байконуре — 11 924.
Впервые эти данные представлены с учетом избирателей, проживающих в четырех новых регионах России, уточнили в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБайконур (город)
 
 
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