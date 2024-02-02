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ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году

ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024

ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году

Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:50

2024-02-02T08:50

2024-02-02T12:08

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале."Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947", — говорится в публикации.Кроме того, за пределами России число избирателей составило 1 890 863 человека, а в городе Байконуре — 11 924.Впервые эти данные представлены с учетом избирателей, проживающих в четырех новых регионах России, уточнили в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, байконур (город)