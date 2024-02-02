https://ria.ru/20240202/tsik-1924947930.html
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году
Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:50
2024-02-02T08:50
2024-02-02T12:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
байконур (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_52b609e6363ae0a6c675df8c19043b3d.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число избирателей в России превысило 112 миллионов человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале."Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947", — говорится в публикации.Кроме того, за пределами России число избирателей составило 1 890 863 человека, а в городе Байконуре — 11 924.Впервые эти данные представлены с учетом избирателей, проживающих в четырех новых регионах России, уточнили в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
россия
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_fc3b763cb45cff50bfb782c2de17ff20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, байконур (город)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Байконур (город)
ЦИК назвал численность избирателей в России в 2024 году
ЦИК: число избирателей в РФ на январь 2024 года составило более 112 млн человек