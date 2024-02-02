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Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы - РИА Новости, 02.02.2024
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17:53 02.02.2024 (обновлено: 17:54 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/tsarev-1925095624.html
Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы
Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы - РИА Новости, 02.02.2024
Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил в своем Telegram-канале, что посмеялся над решением службы безопасности Украины (СБУ) арестовать его активы РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:53
2024-02-02T17:54
в мире
украина
днепропетровск
киевская область
олег царев
виктор бондарев
служба безопасности украины
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил в своем Telegram-канале, что посмеялся над решением службы безопасности Украины (СБУ) арестовать его активы в Крыму, при этом добавив, что арестованная недвижимость в Днепропетровске ему и вовсе не принадлежит. Ранее СБУ сообщила об аресте активов Царева на сумму почти полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов). В частности, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса в Крыму. "СБУ одержала громкую перемогу (победу) и отчиталась о проделанной работе. Разгоняют в новостях… Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске — у меня нет квартиры в Днепропетровске", - написал Царев. Кроме того, по его словам, участок в 10 соток в Киеве — это дачные участки, которые нарезали депутатам, "когда это было модно после перестройки, далеко в области, где-то в чистом поле". "Ни разу на нем за четыре созыва не был. Поэтому душа не болит. А вот над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники", - отметил Царев, добавив, что все его имущество на Украине забрали "сотоварищи Коломойского: Корбан, Кашляк, Астион, Константиновский". "Если СБУ хочет что-нибудь арестовать, пусть забирает у этих жуликов", - подчеркнул Царев. Царев - бывший депутат Верховной рады с 2002 по 2014 годы от Партии регионов, был заместителем главы парламентской фракции "Партии регионов". Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
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в мире, украина, днепропетровск, киевская область, олег царев, виктор бондарев, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Киевская область, Олег Царев, Виктор Бондарев, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы

Олег Царев заявил, что посмеялся над решением СБУ арестовать его активы в Крыму

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил в своем Telegram-канале, что посмеялся над решением службы безопасности Украины (СБУ) арестовать его активы в Крыму, при этом добавив, что арестованная недвижимость в Днепропетровске ему и вовсе не принадлежит.
Ранее СБУ сообщила об аресте активов Царева на сумму почти полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов). В частности, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса в Крыму.
«
"СБУ одержала громкую перемогу (победу) и отчиталась о проделанной работе. Разгоняют в новостях… Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске — у меня нет квартиры в Днепропетровске", - написал Царев.
Кроме того, по его словам, участок в 10 соток в Киеве — это дачные участки, которые нарезали депутатам, "когда это было модно после перестройки, далеко в области, где-то в чистом поле". "Ни разу на нем за четыре созыва не был. Поэтому душа не болит. А вот над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники", - отметил Царев, добавив, что все его имущество на Украине забрали "сотоварищи Коломойского: Корбан, Кашляк, Астион, Константиновский".
"Если СБУ хочет что-нибудь арестовать, пусть забирает у этих жуликов", - подчеркнул Царев.
Царев - бывший депутат Верховной рады с 2002 по 2014 годы от Партии регионов, был заместителем главы парламентской фракции "Партии регионов". Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".
В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
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В миреУкраинаДнепропетровскКиевская областьОлег ЦаревВиктор БондаревСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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