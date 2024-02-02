https://ria.ru/20240202/tramp-1925118509.html
Конгресс запросил документы у прокурора, которая ведет дело Трампа
Конгресс запросил документы у прокурора, которая ведет дело Трампа - РИА Новости, 02.02.2024
Конгресс запросил документы у прокурора, которая ведет дело Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан повесткой запросил документы, касающиеся возможного нецелевого расходования бюджетных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:58
2024-02-02T19:58
2024-02-02T19:58
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан повесткой запросил документы, касающиеся возможного нецелевого расходования бюджетных средств, у прокурора округа Фултон в Атланте (штат Джорджия) Фани Уиллис, которая ведет дело экс-президента США Дональда Трампа, об этом говорится в соответствующем письме. Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Джордан в своем письме к прокурору Уиллис в пятницу отмечает, что прокурор не выполнила ни один из запросов комитета. Конгрессмены же, как утверждается, направляли ей письма в августе, сентябре и декабре. "Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой повесткой", - пишет Джордан. В письме она ссылается на сообщения, согласно которым Уиллис неправомерно планировала использовать часть федеральных средств, выделенных на создание центра по борьбе с бандитизмом. Эти средства прокурор якобы намеревалась на путешествия и приобретение компьютеров. При этом некая осведомительница предупредила Уиллис о неправомерности таких действий. Менее через два месяца после предупреждения осведомительницу уволили. Ранее Уиллис уличили в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим делом против Трампа. Уиллис впервые появившись на публике после обвинений в свой адрес заявила, что все люди "небезупречные грешники, недостойные, несовершенные", и нужно позволять им "оступиться". Фигуранты дела настаивают на необходимости отстранить Уиллис. По данным адвокатов обвиняемых, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии, Флориде и Карибским островам, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений. Сам Трамп назвал отвратительной эту информацию, отметив, что дело против него является "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена, который "не может победить честно".
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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в мире, сша, джорджия, атланта, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Джорджия, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден
Конгресс запросил документы у прокурора, которая ведет дело Трампа
Конгресс запросил документы у окружного прокурора, которая ведет дело Трампа
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан повесткой запросил документы, касающиеся возможного нецелевого расходования бюджетных средств, у прокурора округа Фултон в Атланте (штат Джорджия) Фани Уиллис, которая ведет дело экс-президента США Дональда Трампа, об этом говорится в соответствующем письме.
Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков.
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Джордан в своем письме к прокурору Уиллис в пятницу отмечает, что прокурор не выполнила ни один из запросов комитета. Конгрессмены же, как утверждается, направляли ей письма в августе, сентябре и декабре. "Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой повесткой", - пишет Джордан.
В письме она ссылается на сообщения, согласно которым Уиллис неправомерно планировала использовать часть федеральных средств, выделенных на создание центра по борьбе с бандитизмом. Эти средства прокурор якобы намеревалась на путешествия и приобретение компьютеров. При этом некая осведомительница предупредила Уиллис о неправомерности таких действий. Менее через два месяца после предупреждения осведомительницу уволили.
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Ранее Уиллис уличили в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим делом против Трампа. Уиллис впервые появившись на публике после обвинений в свой адрес заявила, что все люди "небезупречные грешники, недостойные, несовершенные", и нужно позволять им "оступиться".
Фигуранты дела настаивают на необходимости отстранить Уиллис. По данным адвокатов обвиняемых, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии
, Флориде
и Карибским островам
, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений.
Сам Трамп назвал отвратительной эту информацию, отметив, что дело против него является "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена
, который "не может победить честно".
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