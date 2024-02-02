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Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024
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09:28 02.02.2024 (обновлено: 10:02 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html
Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76
Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024
Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76
Кремль не получал от Киева просьб передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:28
2024-02-02T10:02
в мире
киев
россия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кремль не получал от Киева просьб передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В администрацию нет", — так он ответил на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.О том, что украинские власти попросили Россию о передаче тел погибших, заявил накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Официального подтверждения этой информации не было.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
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в мире, киев, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Киев, Россия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76

Песков: Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кремль не получал от Киева просьб передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В администрацию нет", — так он ответил на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.
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О том, что украинские власти попросили Россию о передаче тел погибших, заявил накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Официального подтверждения этой информации не было.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
В миреКиевРоссияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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