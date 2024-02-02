https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html

Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76

Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024

Песков прокомментировал сообщение о передаче Киеву тел погибших в Ил-76

Кремль не получал от Киева просьб передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:28

2024-02-02T09:28

2024-02-02T10:02

в мире

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россия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кремль не получал от Киева просьб передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В администрацию нет", — так он ответил на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.О том, что украинские власти попросили Россию о передаче тел погибших, заявил накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Официального подтверждения этой информации не было.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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в мире, киев, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области