https://ria.ru/20240202/svo-1925062694.html
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО
Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:07
2024-02-02T18:08
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ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы"."Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так", — отметил он.В форуме "Все для Победы" принимают участие более 500 человек из всех российских регионов — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи и предприниматели, которые с первых дней спецоперации поддерживают солдат.
https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО
Путин обсудил с Генштабом сложную ситуацию из-за БПЛА на участке в зоне СВО
ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы".
"Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так", — отметил он.
В форуме "Все для Победы" принимают участие более 500 человек из всех российских регионов — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи и предприниматели, которые с первых дней спецоперации поддерживают солдат.
Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин