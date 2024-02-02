https://ria.ru/20240202/svo-1925062694.html

Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО

Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024

Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:07

2024-02-02T16:07

2024-02-02T18:08

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы"."Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так", — отметил он.В форуме "Все для Победы" принимают участие более 500 человек из всех российских регионов — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи и предприниматели, которые с первых дней спецоперации поддерживают солдат.

https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html

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безопасность, владимир путин, россия