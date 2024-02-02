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Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 02.02.2024 (обновлено: 18:08 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/svo-1925062694.html
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО
Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:07
2024-02-02T18:08
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы"."Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так", — отметил он.В форуме "Все для Победы" принимают участие более 500 человек из всех российских регионов — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи и предприниматели, которые с первых дней спецоперации поддерживают солдат.
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО

Путин обсудил с Генштабом сложную ситуацию из-за БПЛА на участке в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы".
"Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так", — отметил он.
В форуме "Все для Победы" принимают участие более 500 человек из всех российских регионов — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи и предприниматели, которые с первых дней спецоперации поддерживают солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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