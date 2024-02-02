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В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:16
2024-02-02T15:16
2024-02-02T20:35
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, сообщается в Telegram-канале ведомства.В СК обратили внимание на публикации СМИ, в которых говорится, что во время приема пациентов в одной столичных поликлиник врач негативно высказывалась о действиях российских военнослужащих на Украине. "Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины", — заявили в СК. Столичный главк Следственного комитета начал проверку. Глава ведомства поставил результаты предварительного следствия на контроль в центральном аппарате.В середине января Бастрыкин сообщил, что за почти два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки об армии. Из них 134 направлены в суд. Еще 81 дело возбуждено по статье о дискредитации использования российских вооруженных сил.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Специальная военная операция на Украине, Москва
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО
Глава СК поручил возбудить дело за насмешки над ребенком погибшего участника СВО
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
В СК
обратили внимание на публикации СМИ, в которых говорится, что во время приема пациентов в одной столичных поликлиник врач негативно высказывалась о действиях российских военнослужащих на Украине
.
"Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины", — заявили в СК.
Столичный главк Следственного комитета начал проверку. Глава ведомства поставил результаты предварительного следствия на контроль в центральном аппарате.
В середине января Бастрыкин сообщил, что за почти два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки об армии. Из них 134 направлены в суд. Еще 81 дело возбуждено по статье о дискредитации использования российских вооруженных сил.
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