https://ria.ru/20240202/svo-1925045838.html

В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО

В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО - РИА Новости, 02.02.2024

В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:16

2024-02-02T15:16

2024-02-02T20:35

специальная военная операция на украине

москва

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, сообщается в Telegram-канале ведомства.В СК обратили внимание на публикации СМИ, в которых говорится, что во время приема пациентов в одной столичных поликлиник врач негативно высказывалась о действиях российских военнослужащих на Украине. "Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины", — заявили в СК. Столичный главк Следственного комитета начал проверку. Глава ведомства поставил результаты предварительного следствия на контроль в центральном аппарате.В середине января Бастрыкин сообщил, что за почти два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки об армии. Из них 134 направлены в суд. Еще 81 дело возбуждено по статье о дискредитации использования российских вооруженных сил.

https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва