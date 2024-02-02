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В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 02.02.2024 (обновлено: 20:35 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/svo-1925045838.html
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:16
2024-02-02T20:35
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, сообщается в Telegram-канале ведомства.В СК обратили внимание на публикации СМИ, в которых говорится, что во время приема пациентов в одной столичных поликлиник врач негативно высказывалась о действиях российских военнослужащих на Украине. "Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины", — заявили в СК. Столичный главк Следственного комитета начал проверку. Глава ведомства поставил результаты предварительного следствия на контроль в центральном аппарате.В середине января Бастрыкин сообщил, что за почти два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки об армии. Из них 134 направлены в суд. Еще 81 дело возбуждено по статье о дискредитации использования российских вооруженных сил.
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Специальная военная операция на Украине, Москва
В Москве педиатр оскорбила мальчика, отец которого погиб в СВО

Глава СК поручил возбудить дело за насмешки над ребенком погибшего участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В СК обратили внимание на публикации СМИ, в которых говорится, что во время приема пациентов в одной столичных поликлиник врач негативно высказывалась о действиях российских военнослужащих на Украине.
"Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины", — заявили в СК.
Столичный главк Следственного комитета начал проверку. Глава ведомства поставил результаты предварительного следствия на контроль в центральном аппарате.
В середине января Бастрыкин сообщил, что за почти два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки об армии. Из них 134 направлены в суд. Еще 81 дело возбуждено по статье о дискредитации использования российских вооруженных сил.
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