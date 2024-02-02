https://ria.ru/20240202/surok-1924998441.html

Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну

Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну - РИА Новости, 02.02.2024

Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну

Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, с аппетитом позавтракав и попытавшись заняться любовью с подругой Наташей, рассказала РИА РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:59

2024-02-02T11:59

2024-02-02T16:37

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, с аппетитом позавтракав и попытавшись заняться любовью с подругой Наташей, рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова. Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный, — весна будет ранней. Курлыкова рассказала РИА Новости, что в Тульском экзотариуме переняли традицию, но переиначили ее под местные условия. "Мы делаем немножко не так, как в американской традиции. Мы по-другому смотрим. Ставим ему кормушку. И если он выходит бодренько, весело к кормушке, значит, весна будет ранней. Если он вышел, вернулся, снова вышел, лениво, сонно себя ведет — значит, и весна будет нескоро. Такая, знаете: то зима, то весна, то зима, то весна. Подобное поведение у сурка было, и, кстати, тогда он не ошибся", — рассказала представитель экзотариума.Зверек за пять лет прогнозов вообще ни разу не ошибся, уточнила собеседница агентства. Зовут сурка Сергеем, вместе со своей подругой Наташей он попал в Тульский экзотариум пять лет назад, с тех пор его и определили в "предсказатели" — потому что, по словам Курлыковой, сурок активный, бойкий, не боится людей. Вот и сегодня Сергею поставили блюдце с его любимыми лакомствами — грецкие орешки, капуста, груши, яблоки, помидоры, перец болгарский, морковка, тыква. Сурок вышел и с аппетитом принялся завтракать. "Значит, весна будет более чем замечательной", — констатировала Курлыкова. Она рассказала, что Сергей был до того бодр, что даже попытался заняться любовью с Наташей. "Попытался прорвать ее френдзону, но дама пока не готова морально, не подпускает его. Поэтому настроение у Сережи великолепнейшее, такого еще не было никогда", — отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html

https://ria.ru/20240201/pingvinyata-1924727550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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