https://ria.ru/20240202/studfest-1924970143.html

Студфест 2024: социальные проекты и развитие предпринимательства студентов

Студфест 2024: социальные проекты и развитие предпринимательства студентов - РИА Новости, 02.02.2024

Студфест 2024: социальные проекты и развитие предпринимательства студентов

В пятницу в спорткомплексе "ВТБ Арена" состоялся Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства. Для гостей были организованы встречи с... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:37

2024-02-02T10:37

2024-02-02T10:37

россия

москва

втб арена

предприниматели

трудоустройство

тимур родригез

агата муцениеце

работа

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В пятницу в спорткомплексе "ВТБ Арена" состоялся Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства. Для гостей были организованы встречи с предпринимателями, мастер-классы, работала ярмарка вакансий с участием крупных работодателей. А главным событием фестиваля стал финал конкурса молодежных проектов, в котором за победу сразились пять лучших участников с самыми перспективными идеями по улучшению жизни в столице. Подробнее о представленных проектах и победителях читайте в материале РИА Новости.Праздник студенчества и предпринимательстваСтуденческий фестиваль предпринимательства – это один из масштабных проектов, который направлен на выявление и поощрение самых перспективных студенческих инициатив в сфере бизнеса. Фестиваль традиционно проводится департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы с 2019 года в рамках празднования Дня студента.Каждый раз фестиваль становится ярким событием молодежной жизни Москвы – с насыщенной программой, выступлениями популярных исполнителей и состоявшихся предпринимателей, лекциями и паблик-токами, посвященными открытию своего дела, общением с единомышленниками.В этом году мероприятие провели Тимур Родригез и Агата Муцениеце, а фееричным завершением стала шоу-программа с зажигательными выступлениями Мари Краймбрери, Gayazov$ Brother$ и Люси Чеботиной.Помимо самих финалистов с презентациями лучших проектов, на главной сцене выступили известные бизнесмены – они поделились своими историями о сложностях на старте бизнеса и опытом перезапуска карьеры, на основе личных лайфхаков сформулировали формулу успешного старта, полезную абсолютно для всех и в любом деле. Без преувеличения, все 10 тысяч гостей фестиваля получили от харизматичных спикеров настоящий заряд мотивации на то, чтобы развивать не только свои навыки, но и личность, закалять характер и пробовать что-то новое.Важной частью фестиваля является конкурс студенческих предпринимательских проектов, принять участие в котором могут все желающие, предложив идею или проект в направлении социальных инициатив, науки и технологий, ЗОЖ и медицины, креативных индустрий информационных технологий и искусственного интеллекта."Конкурс студенческих проектов — еще одно подтверждение тому, что в Москве сосредоточено колоссальное количество талантливых ребят. Мы получили две тысячи заявок, и это не просто какое-то абстрактное число. За каждой скрывается идея, которая при должном внимании и поддержке может стать успешным бизнесом. Проводя такие мероприятия, мы не только даем возможность молодежи реализовать свои задумки, но и работаем на перспективу, чтобы в будущем в столице появились новые компании и рабочие места", — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.Конкурс студенческих проектовПомимо развлекательной составляющей, перед фестивалем стоит задача заинтересовать активную молодежь до 35 лет вопросами развития городской среды в Москве. Он призван выявить и поощрить перспективные студенческие инициативы в сфере бизнеса, показать молодежи, как войти со своими идеями в бизнес и как их реализовать."Я считаю самым главным то, что эта площадка продвигает проектное мышление. Это тот набор компетенций на всю жизнь, который будет помогать карьере в любом направлении: будь то технологическое предпринимательство или управленческая карьера, куда бы дальше молодые люди ни решили направиться. Кроме того, на конкурсе, во-первых, есть поддержка со стороны университета, во-вторых – предметный запрос, в нашем случае со стороны Правительства Москвы, ведь конкурс направлен на развитие городской среды. И третье – это наличие площадки, на которой это становится общественным фактом и имеет широкое освещение", – рассказал РИА Новости эксперт конкурса и МШУ "Сколково" Дмитрий Забиров.Участие в конкурсе студенческих проектов дает студентам отличную возможность развить свою идею под руководством успешных предпринимателей и получить их экспертную оценку. Также он помогает молодым предпринимателям завести полезные знакомства и начать сотрудничать с крупными компаниями."Я достаточно давно сотрудничаю с командой организаторов фестиваля как эксперт, много езжу по разным программам, которые проводятся для образования молодежи, потому что нахожу в этом возможность подготовки сотрудников прежде всего для своей компании. Суммарный эффект, который я вижу от таких программ – это увлекает ребят с регионов и становится модой. И в этом, безусловно, есть польза. Я вижу, как ребята равняются на лидеров из центральных регионов, которые рассказывают о своих достижениях, успехах – и для них это уже образ результата, к которому они стремятся", – поделился с РИА Новости IT-директор Realweb, эксперт конкурса Владимир Новоселов.Победители конкурсаЧто же интересного предложили в этом году участники конкурса студенческих проектов? В полуфинале оказались такие проекты, как сервис подбора здорового питания с учетом рекомендаций специалистов-нутрициологов и искусственного интеллекта, устройство для кроссовок с функциями самошнуровки, система электролитно-плазменной очистки воды от органических загрязнителей и проект по созданию инновационно-технологического центра, нацеленного на повышение популярности инженерного дела.Еще пять проектов из числа полуфиналистов вырвались в финал – это аэродинамическая труба для испытаний БПЛА, система для активного трекинга хоккеистов в режиме реального времени с функцией аналитики YouChip, проект-инициатива по установке скульптуры кошки PsyCat, направленный на профилактику ментального здоровья москвичей, имплант для восстановления нервной ткани спинного мозга и помощник для педагогов на базе ИИ для автоматизации рутинных задач в процессе образовательной деятельности.Тройка лучших определялась по итогам голосования экспертного жюри и всех присутствующих в зале. Первое место с большим отрывом заняла Элеонора Зеленова из Университета науки и технологий МИСИС и проект "Разработка тканеинженерной конструкции для регенерации нервной ткани спинного мозга".Разработка нейрорегенеративного импланта, которую ведет Элеонора, позволит восстановить двигательные и чувствительные функции организма, нарушенные в результате травм с повреждением спинного мозга. В густонаселенных мегаполисах статистика таких травм неуклонно растет количество, а наиболее распространенные сейчас методы лечения не приносят желаемого эффекта."Возможность рассказать на большую аудиторию о действительно сложной проблеме – это для меня хоть и вызов, но скорее необходимость. По статистике, большая часть травмированных – молодежь в диапазоне с 18 до 30 лет: например, люди могут упасть, катаясь на сноуборде, и остаться прикованными к коляске навсегда. Поэтому это тот проект, который необходимо доработать до конца и выводить как можно быстрее", – отметила Зеленова РИА Новости.Почетное "серебро" досталось студенту Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владиславу Кудинову с проектом "Moblen: ИИ-помощник для педагогов"."Сейчас мы стоим на пороге новой технологической революции, и если наше общество будет готово принять в свою жизнь искусственный интеллект и те классные изменения, которые он приносит, я верю, что Россия добьется гораздо больших успехов, чем если мы будем эту технологию игнорировать. Наш проект направлен на развитие образования и при этом популяризирует ИИ. ИИ-ассистент для учителей – это то, что позволит нам наиболее качественно раскрывать человеческий капитал в нашей стране, и чем больше школьников получат качественное, классное, доступное индивидуальное образование, тем больше других классных проектов постепенно появится в нашей стране. В этом году очень хотелось бы, чтобы мы запустили интеграции именно с государственными школами, потому что основной потенциал находится именно там", – рассказал РИА Новости Кудинов.Студент Государственного университета просвещения Никита Усачев с проектом "Аэродинамическая труба для испытания БПЛА" занял третье место."Я с семи лет занимаюсь авиамоделированием, также участвовал в олимпиадах городского уровня, потом выиграл всероссийскую олимпиаду школьников по технологии. Потом с этим проектом меня подтянули в конкурс "Умник", и я стал развиваться именно в формате стартапа, проходить акселерационные программы и смог достичь такого уровня, чтобы принять участие в этом фестивале", – поделился победитель.Поддержка начинающим бизнесменам предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, втб арена, предприниматели, трудоустройство, тимур родригез, агата муцениеце, работа