https://ria.ru/20240202/student-1925008845.html
В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика
В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика - РИА Новости, 02.02.2024
В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика
В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:40
2024-02-02T12:40
2024-02-02T12:40
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков, сообщила пресс-служба полиции города. "Потерпевший... 19-летний студент одного из городских вузов... сообщил, что вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов", - говорится в сообщении. Молодой человек рассказал полиции, что по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за закладчика наркотиков и хотели проверить содержимое сумки. "Когда им это удалось и потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении", - подчеркнули в полиции и добавили, что нападавших разыскивают для последующего задержания.
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика
В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков, сообщила пресс-служба полиции города.
"Потерпевший... 19-летний студент одного из городских вузов... сообщил, что вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов", - говорится в сообщении.
Молодой человек рассказал полиции, что по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за закладчика наркотиков и хотели проверить содержимое сумки.
"Когда им это удалось и потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении", - подчеркнули в полиции и добавили, что нападавших разыскивают для последующего задержания.
"Клянусь, сделаю все". Кто заманивает студентов в новую ловушку