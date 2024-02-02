https://ria.ru/20240202/student-1925008845.html

В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика

В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика - РИА Новости, 02.02.2024

В Севастополе избили студента, приняв его за закладчика

В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:40

2024-02-02T12:40

2024-02-02T12:40

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Севастополе неизвестные избили студента, приняв его за закладчика наркотиков, сообщила пресс-служба полиции города. "Потерпевший... 19-летний студент одного из городских вузов... сообщил, что вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов", - говорится в сообщении. Молодой человек рассказал полиции, что по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за закладчика наркотиков и хотели проверить содержимое сумки. "Когда им это удалось и потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении", - подчеркнули в полиции и добавили, что нападавших разыскивают для последующего задержания.

https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь