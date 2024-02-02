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Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2024
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17:09 02.02.2024
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Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2024
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:09
2024-02-02T17:09
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Второго февраля в России отмечается день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. "Сегодня мы отмечаем одну из важнейших для нашей страны памятных дат — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Героизм, мужество, стойкость советских солдат и офицеров помогли одержать в 1943 году победу под Сталинградом и переломить ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам Володина, важно хранить память об историческом подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет.
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общество, сталинград, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Сталинград, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом

Володин: героизм и мужество советских воинов помогли победить под Сталинградом

© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкСталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков"
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Второго февраля в России отмечается день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
"Сегодня мы отмечаем одну из важнейших для нашей страны памятных дат — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Героизм, мужество, стойкость советских солдат и офицеров помогли одержать в 1943 году победу под Сталинградом и переломить ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По словам Володина, важно хранить память об историческом подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет.
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