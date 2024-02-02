https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html

Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом

Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2024

Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом

Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:09

2024-02-02T17:09

2024-02-02T17:09

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сталинград

россия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Второго февраля в России отмечается день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. "Сегодня мы отмечаем одну из важнейших для нашей страны памятных дат — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Героизм, мужество, стойкость советских солдат и офицеров помогли одержать в 1943 году победу под Сталинградом и переломить ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам Володина, важно хранить память об историческом подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет.

https://ria.ru/20230719/volgograd-1885087555.html

сталинград

россия

ссср

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Кирилл Волков

общество, сталинград, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф