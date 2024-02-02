https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2024
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:09
2024-02-02T17:09
2024-02-02T17:09
общество
сталинград
россия
ссср
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848975823_0:334:3000:2022_1920x0_80_0_0_eec7af99f8867cc39aae49db774d7d21.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Второго февраля в России отмечается день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. "Сегодня мы отмечаем одну из важнейших для нашей страны памятных дат — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Героизм, мужество, стойкость советских солдат и офицеров помогли одержать в 1943 году победу под Сталинградом и переломить ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам Володина, важно хранить память об историческом подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет.
https://ria.ru/20230719/volgograd-1885087555.html
сталинград
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848975823_108:0:2804:2022_1920x0_80_0_0_401ce2c802fdf916bcd94526ebbca79a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сталинград, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Сталинград, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
Володин: героизм и мужество советских воинов помогли победить под Сталинградом
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Героизм и мужество советских солдат и офицеров помогли одержать победу под Сталинградом в 1943 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Второго февраля в России
отмечается день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
"Сегодня мы отмечаем одну из важнейших для нашей страны памятных дат — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Героизм, мужество, стойкость советских солдат и офицеров помогли одержать в 1943 году победу под Сталинградом и переломить ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По словам Володина, важно хранить память об историческом подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет.
Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году