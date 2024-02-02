https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html

СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке

СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке

США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:25

2024-02-02T11:25

2024-02-02T13:26

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне."Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные", — говорится в публикации.По данным источников телеканала CBS, планируемые Вашингтоном "многоуровневые" меры будут сочетать военные действия с другими шагами, которые можно будет скорректировать, чтобы передать сигнал о нежелании дальнейшей эскалации.Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали.Как сообщили СМИ со ссылкой на американские правительственные источники, беспилотник, с помощью которого произошло нападение, якобы произвел Иран.В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.Газета New York Times со ссылкой на иранские источники утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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в мире, сша, иран, ирак, сирия