СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке
WSJ: США могут начать атаки на объекты Ирана в Ираке и Сирии в эти выходные
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.
"Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные", — говорится в публикации.
По данным источников телеканала CBS, планируемые Вашингтоном "многоуровневые" меры будут сочетать военные действия с другими шагами, которые можно будет скорректировать, чтобы передать сигнал о нежелании дальнейшей эскалации.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали.
Как сообщили СМИ со ссылкой на американские правительственные источники, беспилотник, с помощью которого произошло нападение, якобы произвел Иран.
В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".
По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
Газета New York Times со ссылкой на иранские источники утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США.