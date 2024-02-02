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СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке - РИА Новости, 02.02.2024
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11:25 02.02.2024 (обновлено: 13:26 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке
США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:25
2024-02-02T13:26
в мире
сша
иран
ирак
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне."Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные", — говорится в публикации.По данным источников телеканала CBS, планируемые Вашингтоном "многоуровневые" меры будут сочетать военные действия с другими шагами, которые можно будет скорректировать, чтобы передать сигнал о нежелании дальнейшей эскалации.Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали.Как сообщили СМИ со ссылкой на американские правительственные источники, беспилотник, с помощью которого произошло нападение, якобы произвел Иран.В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.Газета New York Times со ссылкой на иранские источники утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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в мире, сша, иран, ирак, сирия
В мире, США, Иран, Ирак, Сирия
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке

WSJ: США могут начать атаки на объекты Ирана в Ираке и Сирии в эти выходные

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут уже в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.
"Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные", — говорится в публикации.
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По данным источников телеканала CBS, планируемые Вашингтоном "многоуровневые" меры будут сочетать военные действия с другими шагами, которые можно будет скорректировать, чтобы передать сигнал о нежелании дальнейшей эскалации.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали.
Как сообщили СМИ со ссылкой на американские правительственные источники, беспилотник, с помощью которого произошло нападение, якобы произвел Иран.
В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".
По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
Газета New York Times со ссылкой на иранские источники утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США.
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