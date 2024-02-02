США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова
Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного
© Фото : пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
© Фото : пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих, предположила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой со ссылкой на высокопоставленный украинский источник утверждалось, что 29 января состоялся разговор Зеленского с Залужным. По информации издания, главком дал президенту понять, что в случае его отставки быстрое улучшение ситуации на поле боя маловероятно.
«
"Варианты. А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", — написала Захарова.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
Тем не менее, по информации источников телеканала CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели.