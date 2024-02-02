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США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова - РИА Новости, 02.02.2024
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08:28 02.02.2024 (обновлено: 12:00 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ssha-1924946504.html
США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова
США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова - РИА Новости, 02.02.2024
США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова
США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:28
2024-02-02T12:00
в мире
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сша
россия
валерий залужный
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих, предположила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой со ссылкой на высокопоставленный украинский источник утверждалось, что 29 января состоялся разговор Зеленского с Залужным. По информации издания, главком дал президенту понять, что в случае его отставки быстрое улучшение ситуации на поле боя маловероятно.&quot;Варианты. А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора&quot;, — написала Захарова.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался. Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались. Тем не менее, по информации источников телеканала CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели.
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в мире, украина, сша, россия, валерий залужный, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, США, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова

Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

© Фото : пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих, предположила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой со ссылкой на высокопоставленный украинский источник утверждалось, что 29 января состоялся разговор Зеленского с Залужным. По информации издания, главком дал президенту понять, что в случае его отставки быстрое улучшение ситуации на поле боя маловероятно.
«

"Варианты. А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", — написала Захарова.

В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
Тем не менее, по информации источников телеканала CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели.
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В миреУкраинаСШАРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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