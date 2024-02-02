https://ria.ru/20240202/ssha-1924946504.html

США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова

США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова - РИА Новости, 02.02.2024

США, возможно, прослушивают Зеленского и Залужного, заявила Захарова

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:28

2024-02-02T08:28

2024-02-02T12:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или же получать донесения об их разговорах от них самих, предположила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой со ссылкой на высокопоставленный украинский источник утверждалось, что 29 января состоялся разговор Зеленского с Залужным. По информации издания, главком дал президенту понять, что в случае его отставки быстрое улучшение ситуации на поле боя маловероятно."Варианты. А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", — написала Захарова.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался. Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались. Тем не менее, по информации источников телеканала CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели.

https://ria.ru/20240202/podolyak-1924946221.html

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