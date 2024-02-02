https://ria.ru/20240202/ssha-1924942376.html

Экс-сенатор рассказал, кто противится выводу войск США из Ирака и Сирии

Экс-сенатор рассказал, кто противится выводу войск США из Ирака и Сирии - РИА Новости, 02.02.2024

Экс-сенатор рассказал, кто противится выводу войск США из Ирака и Сирии

Выводу американских войск из Ирака и Сирии противятся и мощное израильское лобби, и внешнеполитический истеблишмент; даже при условии, что многие в США... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:17

2024-02-02T07:17

2024-02-02T07:17

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ричард блэк

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Выводу американских войск из Ирака и Сирии противятся и мощное израильское лобби, и внешнеполитический истеблишмент; даже при условии, что многие в США буквально выросли на беспрерывных войнах, отдать приказ о выводе военных будет сложно даже для решительного президента, заявил РИА Новости бывший сенатор в штате Виргиния Ричард Блэк. Блэк отметил, что американцы выросли на беспрерывных войнах и некоторые члены администрации нынешнего президента были бы не против, чтобы войска США покинули Ирак и Сирию. При этом выводу войск противится "мощное" израильское лобби и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Эксперт заявил, что даже при желании президента США Джо Байдена вывести войска из Ирака и Сирии, он "сталкивается с сопротивлением со стороны укоренившегося внешнеполитического истеблишмента". Политическая элита могла бы помешать выводу войск так же, "как помешала президенту (Дональду) Трампу осуществить его план по выходу из Сирии", считает он. По его словам, проблемы в рядах американских военных создают "мощные стимулы" для Байдена о выводе войск с Ближнего Востока, но "это сложно сделать даже решительному президенту". Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее анонсировал проведение в ближайшее время американо-иракских консультаций о переходе к "устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности". Сторонам, по его словам, предстоит согласовать "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*. Остин также заявлял, что США не планируют выводить войска из Сирии. Вписанный в коалицию американский воинский контингент в Ираке насчитывает 2,5 тысячи человек. Местные власти все громче требуют вывода иностранных сил, чьи базы все чаще подвергаются нападениям со стороны различных шиитских формирований, ориентированных на соседний Иран.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240130/ssha-1924281338.html

https://ria.ru/20240201/usa-1924872600.html

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в мире, сша, ирак, сирия, ричард блэк, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша