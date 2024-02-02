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Экс-сенатор США не считает, что Байден может начать войну с Ираном - РИА Новости, 02.02.2024
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03:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ssha-1924933582.html
Экс-сенатор США не считает, что Байден может начать войну с Ираном
Экс-сенатор США не считает, что Байден может начать войну с Ираном - РИА Новости, 02.02.2024
Экс-сенатор США не считает, что Байден может начать войну с Ираном
Американский лидер Джо Байден в преддверии президентских выборов находится не в том положении, чтобы развязывать войну с Ираном и расширять ближневосточный... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:06
2024-02-02T03:06
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Американский лидер Джо Байден в преддверии президентских выборов находится не в том положении, чтобы развязывать войну с Ираном и расширять ближневосточный кризис, заявил РИА Новости бывший сенатор в штате Виргиния Ричард Блэк. В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании. Официально сообщалось о гибели трех военных США и более чем 40 пострадавших солдатах. Ответственность за налет на военный объект американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". Блэк напомнил, что Байден "решительно" выступил против войны с Ираном, причем на фоне приближающихся президентских выборов в США, а также наряду с тем фактором, что избиратели из числа демократической партии устали поддерживать вооруженные конфликты. "Иран, похоже, тоже полон решимости избежать конфликта", - отметил Блэк, добавив, что правительство страны отрицает причастность к атаке БПЛА на американскую базу в Иордании. "США не в том положении, чтобы расширять войны на Ближнем Востоке", - констатировал эксперт. При этом Блэк считает, что войны между государствами удастся избежать, учитывая решимость обеих стран к недопущению эскалации. Тем не менее, "мести" требуют ряд членов республиканской партии. Ввиду того, что США уже объявили, что ответят на атаку, эксперт предостерег Байдена, что ему ни при каких обстоятельствах нельзя вводить войска в Иран. Однако в случае атаки Пентагону все же стоит выбрать цели, которые "минимизируют гибель и разрушения", чтобы Иран мог ответить тем же.
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в мире, иран, сша, джо байден, ричард блэк, энтони блинкен, министерство обороны сша, иордания
В мире, Иран, США, Джо Байден, Ричард Блэк, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Иордания
Экс-сенатор США не считает, что Байден может начать войну с Ираном

Экс-сенатор Блэк: Байден не в том положении, чтобы начинать войну с Ираном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Американский лидер Джо Байден в преддверии президентских выборов находится не в том положении, чтобы развязывать войну с Ираном и расширять ближневосточный кризис, заявил РИА Новости бывший сенатор в штате Виргиния Ричард Блэк.
В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании. Официально сообщалось о гибели трех военных США и более чем 40 пострадавших солдатах. Ответственность за налет на военный объект американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
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Блэк напомнил, что Байден "решительно" выступил против войны с Ираном, причем на фоне приближающихся президентских выборов в США, а также наряду с тем фактором, что избиратели из числа демократической партии устали поддерживать вооруженные конфликты.
"Иран, похоже, тоже полон решимости избежать конфликта", - отметил Блэк, добавив, что правительство страны отрицает причастность к атаке БПЛА на американскую базу в Иордании.
"США не в том положении, чтобы расширять войны на Ближнем Востоке", - констатировал эксперт.
При этом Блэк считает, что войны между государствами удастся избежать, учитывая решимость обеих стран к недопущению эскалации. Тем не менее, "мести" требуют ряд членов республиканской партии.
Ввиду того, что США уже объявили, что ответят на атаку, эксперт предостерег Байдена, что ему ни при каких обстоятельствах нельзя вводить войска в Иран. Однако в случае атаки Пентагону все же стоит выбрать цели, которые "минимизируют гибель и разрушения", чтобы Иран мог ответить тем же.
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В миреИранСШАДжо БайденРичард БлэкЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАИордания
 
 
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