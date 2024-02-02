https://ria.ru/20240202/ssha-1924927874.html
США имеют низкий нефтяной резерв, заявил глава API
США имеют низкий нефтяной резерв, заявил глава API - РИА Новости, 02.02.2024
США имеют низкий нефтяной резерв, заявил глава API
Уровень стратегического нефтяного резерва США должен быть больше, учитывая текущую нестабильность в мире, заявил в интервью агентству S&P Global глава... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:13
2024-02-02T01:13
2024-02-02T01:13
в мире
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Глава API: США имеют низкий нефтяной резерв с учетом ситуации в мире68 Уровень стратегического нефтяного резерва США должен быть больше, учитывая текущую нестабильность в мире, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. "Принимая во внимание всю волатильность в мире, мы предпочли бы оказаться в ситуации с большими объемами нефти в стратегическом резерве. Нам она может понадобиться с учетом сегодняшних геополитических рисков", - сообщил он. Соммерс также указал на то, что министерство энергетики США "довольно медленно" пополняет запасы стратегического нефтяного резерва, который сохраняется на исторических минимумах даже ниже, чем в 1983 году. "Но в 1983 году мы использовали на 20% меньше нефти", - указал он. Глава Американского института нефти также выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена не будет и дальше использовать стратегический резерв для управления ценами. "Стратегический нефтяной резерв предназначался в качестве амортизатора больших геополитических событий, а не для внутренних политических", - подчеркнул он. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 января, увеличился на 0,9 миллиона баррелей - до 356,51 миллиона баррелей, но по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего 1 тысячу баррелей. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резервасуммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
https://ria.ru/20240202/neft-1924927714.html
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в мире, сша, джо байден, api
В мире, США, Джо Байден, API
США имеют низкий нефтяной резерв, заявил глава API
Глава API: США имеют низкий нефтяной резерв с учетом ситуации в мире
Глава API: США имеют низкий нефтяной резерв с учетом ситуации в мире68
Уровень стратегического нефтяного резерва США должен быть больше, учитывая текущую нестабильность в мире, заявил в интервью
агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс.
«
"Принимая во внимание всю волатильность в мире, мы предпочли бы оказаться в ситуации с большими объемами нефти в стратегическом резерве. Нам она может понадобиться с учетом сегодняшних геополитических рисков", - сообщил он.
Соммерс также указал на то, что министерство энергетики США "довольно медленно" пополняет запасы стратегического нефтяного резерва, который сохраняется на исторических минимумах даже ниже, чем в 1983 году. "Но в 1983 году мы использовали на 20% меньше нефти", - указал он.
Глава Американского института нефти также выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена
не будет и дальше использовать стратегический резерв для управления ценами.
"Стратегический нефтяной резерв предназначался в качестве амортизатора больших геополитических событий, а не для внутренних политических", - подчеркнул он.
США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской, заявил глава API
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 января, увеличился на 0,9 миллиона баррелей - до 356,51 миллиона баррелей, но по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего 1 тысячу баррелей.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резервасуммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API