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В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик" - РИА Новости, 02.02.2024
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19:29 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/sovetchik-1925114866.html
В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик"
В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик" - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик"
Головинский суд Москвы арестовал до марта создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации армии, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:29
2024-02-02T19:29
происшествия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал до марта создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года",- сказали в суде. Согласно картотеке суда, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщала "Фонтанка", причиной задержания Малахова стала публикация в его Telegram-канале. Также в его квартире прошел обыск.
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происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик"

Суд арестовал создателя "Дореволюционного советчика" за дискредитацию армии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал до марта создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года",- сказали в суде.
Согласно картотеке суда, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщала "Фонтанка", причиной задержания Малахова стала публикация в его Telegram-канале. Также в его квартире прошел обыск.
Андрей Куршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
1 сентября 2023, 11:18
 
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