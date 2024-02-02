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В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик"

В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик" - РИА Новости, 02.02.2024

В Москве арестовали создателя паблика "Дореволюционный советчик"

Головинский суд Москвы арестовал до марта создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации армии, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:29

2024-02-02T19:29

2024-02-02T19:29

происшествия

москва

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал до марта создателя паблика "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года",- сказали в суде. Согласно картотеке суда, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщала "Фонтанка", причиной задержания Малахова стала публикация в его Telegram-канале. Также в его квартире прошел обыск.

https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, вооруженные силы рф