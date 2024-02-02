https://ria.ru/20240202/son-1925044902.html

Врач рассказала о последствиях сна в обнимку с плюшевым мишкой

Врач рассказала о последствиях сна в обнимку с плюшевым мишкой - РИА Новости, 02.02.2024

Врач рассказала о последствиях сна в обнимку с плюшевым мишкой

Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к появлению у ребёнка аллергических реакций, ринита и кишечных расстройств, причиной этого может стать чрезмерная РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:07

2024-02-02T15:07

2024-02-02T15:07

общество

ольга орлова

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к появлению у ребёнка аллергических реакций, ринита и кишечных расстройств, причиной этого может стать чрезмерная эксплуатация игрушки в течение дня и отсутствие должного ухода за ней, своевременной стирки, сообщила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области"Любимая игрушка часто сопровождает ребёнка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине и в песочницу на детской площадке, тем самым собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребёнка, из-за этого у ребёнка может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия. Поэтому их необходимо чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения лечебного учреждения", - отметила Орлова. Специалист отметила, что при покупке игрушки важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов и с коротким ворсом, а лучше без него. Материалы, в том числе наполнители, красители и декоративные детали, должны соответствовать стандартам качества. Опасно покупать или эксплуатировать игрушки "ядовитых" цветов, потому как в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий.

https://ria.ru/20230828/son-1892588011.html

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общество, ольга орлова, россия