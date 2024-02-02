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В Сочи за 20 миллиардов рублей реконструируют набережную - РИА Новости, 02.02.2024
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Туризм
 
04:34 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/sochi-1924883114.html
В Сочи за 20 миллиардов рублей реконструируют набережную
В Сочи за 20 миллиардов рублей реконструируют набережную - РИА Новости, 02.02.2024
В Сочи за 20 миллиардов рублей реконструируют набережную
Не менее 20 миллиардов рублей инвестируют в реконструкцию Приморской набережной в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:34
2024-02-02T04:34
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СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Не менее 20 миллиардов рублей инвестируют в реконструкцию Приморской набережной в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. О необходимости обновления набережной неоднократно высказывался мэр города Алексей Копайгородский. "В обновление Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 миллиардов рублей. Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже "Маяк". Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе", – сказано в сообщении мэрии. В январе власти говорили, что в районе пляжа "Маяк", с которого начнется реконструкция, установят берегоукрепительные конструкции – прерывистые волноломы, проект уже прошел экологическую и государственную экспертизы, отмечалось чиновниками. Тогда же была озвучена сумма инвестиций, которая составляла десять миллиардов рублей. Уточняется, что около десяти миллиардов рублей будет направлено на благоустройство территории, еще столько же на улучшение гидрозащиты пляжей. Как поясняют власти, первый этап предполагает демонтаж бун, увеличение прибрежной полосы до 30 метров и установку волноломов – современный метод береговой защиты от штормов. Как рассказывал РИА Новости член градостроительного совета при главе города Сочи Николай Гришин, прерывистые волноломы – метод укрепления прибрежной полосы не применяемый в Сочи ранее. Приморская набережная Сочи – визитная карточка курорта, располагается в центре города вдоль моря: от морского торгового порта вплоть до проспекта Пушкина.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Алексей Копайгородский, отдых в России, Отдых на море
В Сочи за 20 миллиардов рублей реконструируют набережную

В реконструкцию Приморской набережной в Сочи вложат 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане и туристы гуляют по набережной Черного моря в Сочи
Горожане и туристы гуляют по набережной Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Не менее 20 миллиардов рублей инвестируют в реконструкцию Приморской набережной в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
О необходимости обновления набережной неоднократно высказывался мэр города Алексей Копайгородский.
"В обновление Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 миллиардов рублей. Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже "Маяк". Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе", – сказано в сообщении мэрии.
В январе власти говорили, что в районе пляжа "Маяк", с которого начнется реконструкция, установят берегоукрепительные конструкции – прерывистые волноломы, проект уже прошел экологическую и государственную экспертизы, отмечалось чиновниками. Тогда же была озвучена сумма инвестиций, которая составляла десять миллиардов рублей.
Уточняется, что около десяти миллиардов рублей будет направлено на благоустройство территории, еще столько же на улучшение гидрозащиты пляжей.
Как поясняют власти, первый этап предполагает демонтаж бун, увеличение прибрежной полосы до 30 метров и установку волноломов – современный метод береговой защиты от штормов.
Как рассказывал РИА Новости член градостроительного совета при главе города Сочи Николай Гришин, прерывистые волноломы – метод укрепления прибрежной полосы не применяемый в Сочи ранее.
Приморская набережная Сочи – визитная карточка курорта, располагается в центре города вдоль моря: от морского торгового порта вплоть до проспекта Пушкина.
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