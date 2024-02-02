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В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки - РИА Новости, 02.02.2024
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08:04 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html
В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки
В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки - РИА Новости, 02.02.2024
В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки
Семнадцатилетний подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в убийстве ножом собаки, сидевшей на привязи; он сделал это в присутствии ребенка, а... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:04
2024-02-02T08:04
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в убийстве ножом собаки, сидевшей на привязи; он сделал это в присутствии ребенка, а видео разместил в интернете, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры в Telegram. В октябре 2023 года в соцсетях распространились видео убийства животного в Спасске-Дальнем. Юноша нанес собаке многочисленные удары ножом, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержан 17-летний житель Спасска-Дальнего. Прокуратура информировала, что юноша подозревается в том, что нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, животное погибло. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, совершенное с применением садистских методов. Прокуратура также сообщила, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение. В ведомстве тогда рассказывали, что его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. "Прокуратура города Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по п.п. "б, г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях)… Уголовное дело подлежит направлению в Спасский районный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник. По его словам, установлено, что юноша убил собаку в присутствии малолетнего ребенка, а затем разместил видео в интернете. В прокуратуре РИА Новости также уточнили, что по результатам экспертизы юноша признан вменяемым. Ему еще не исполнилось 18 лет. СУСК ранее сообщало, что фигурант, убивая собаку, снял свои действия на камеру телефона и разместил видео в интернете. По данным следствия, подросток отрицательно характеризуется, воспитывается опекуном и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
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происшествия, спасск-дальний, россия
Происшествия, Спасск-Дальний, Россия
В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки

Прокуратура: в Приморье будут судить подростка из-за убийства собаки на видео

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в убийстве ножом собаки, сидевшей на привязи; он сделал это в присутствии ребенка, а видео разместил в интернете, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры в Telegram.
В октябре 2023 года в соцсетях распространились видео убийства животного в Спасске-Дальнем. Юноша нанес собаке многочисленные удары ножом, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержан 17-летний житель Спасска-Дальнего. Прокуратура информировала, что юноша подозревается в том, что нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, животное погибло. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, совершенное с применением садистских методов. Прокуратура также сообщила, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение. В ведомстве тогда рассказывали, что его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.
«
"Прокуратура города Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по п.п. "б, г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях)… Уголовное дело подлежит направлению в Спасский районный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник.
По его словам, установлено, что юноша убил собаку в присутствии малолетнего ребенка, а затем разместил видео в интернете.
В прокуратуре РИА Новости также уточнили, что по результатам экспертизы юноша признан вменяемым. Ему еще не исполнилось 18 лет.
СУСК ранее сообщало, что фигурант, убивая собаку, снял свои действия на камеру телефона и разместил видео в интернете. По данным следствия, подросток отрицательно характеризуется, воспитывается опекуном и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
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