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В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы
В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы - РИА Новости, 02.02.2024
В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы
Женщина, которую бывший супруг избил, ранил ножом, а вдобавок еще стрелял из револьвера, смогла сбежать из квартиры в Ногинске, мужчина арестован, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:19
2024-02-02T15:19
2024-02-02T15:19
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Женщина, которую бывший супруг избил, ранил ножом, а вдобавок еще стрелял из револьвера, смогла сбежать из квартиры в Ногинске, мужчина арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Двадцать восьмого января ночью бывший супруг пришел в квартиру потерпевшей, где у них на почве разногласия в воспитании общего ребенка возникла ссора, в ходе которой обвиняемый сначала избил женщину, а затем нанес ей раны ножом по различным частям тела и совершил в неё несколько выстрелов из револьвера. В какой-то момент женщине с ребенком удалось выбежать из квартиры. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Следствием расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Подчеркивается, что в настоящее время 56-летний мужчина арестован.
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происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ногинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы
СК: в Ногинске женщина сбежала из квартиры бывшего мужа после ранений и стрельбы