https://ria.ru/20240202/sk-1925046782.html

В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы

В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы - РИА Новости, 02.02.2024

В Ногинске женщина сбежала от бывшего мужа после ранений и стрельбы

Женщина, которую бывший супруг избил, ранил ножом, а вдобавок еще стрелял из револьвера, смогла сбежать из квартиры в Ногинске, мужчина арестован, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:19

2024-02-02T15:19

2024-02-02T15:19

происшествия

ногинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Женщина, которую бывший супруг избил, ранил ножом, а вдобавок еще стрелял из револьвера, смогла сбежать из квартиры в Ногинске, мужчина арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Двадцать восьмого января ночью бывший супруг пришел в квартиру потерпевшей, где у них на почве разногласия в воспитании общего ребенка возникла ссора, в ходе которой обвиняемый сначала избил женщину, а затем нанес ей раны ножом по различным частям тела и совершил в неё несколько выстрелов из револьвера. В какой-то момент женщине с ребенком удалось выбежать из квартиры. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Следствием расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Подчеркивается, что в настоящее время 56-летний мужчина арестован.

https://ria.ru/20240202/pervoklassnik-1925044525.html

ногинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)