https://ria.ru/20240202/sk-1925000610.html

Ударивший мальчика в Курчатове заявил, что перепутал его с манекеном

Ударивший мальчика в Курчатове заявил, что перепутал его с манекеном - РИА Новости, 02.02.2024

Ударивший мальчика в Курчатове заявил, что перепутал его с манекеном

Мужчина, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ударил 4-летнего мальчика в Курчатове Курской области, заявил, что принял его за манекен, а... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:09

2024-02-02T12:09

2024-02-02T12:09

происшествия

россия

курчатов

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Мужчина, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ударил 4-летнего мальчика в Курчатове Курской области, заявил, что принял его за манекен, а движения ребёнка якобы не заметил, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. "Мужчина был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. К утру он дал показания. По его словам, он думал, что наносит удар по манекену. А то, что ребёнок двигался, он не заметил", — рассказали в ведомстве. По данным СК, ребёнка осмотрели врачи, серьёзных травм он не получил. Сейчас мальчик дома с родителями. На видео с инцидентом взрослый мужчина подходит к ребенку и бьет кулаком по лицу. Женщина оттолкнула его и взяла ребенка на руки, в этот момент подбежал еще один мужчина и ударом повалил на пол нападавшего. По данным полиции, им оказался отец пострадавшего четырёхлетнего ребёнка. Правоохранители задержали мужчину и выяснили, что тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребёнка). Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

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Мужчина ударил ребенка в магазине. Видео с камеры наблюдения Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, по факту "покушения на убийство", областная прокуратура взяла на контроль расследование дела, сообщили в Telegram-канале ведомства. 2024-02-02T12:09 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курчатов, курская область, следственный комитет россии (ск рф)