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Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора - РИА Новости, 02.02.2024
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23:45 02.02.2024 (обновлено: 23:52 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/siriya-1925143889.html
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора - РИА Новости, 02.02.2024
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:45
2024-02-02T23:52
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ДАМАСК, 2 фев - РИА Новости. Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник."Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора", - сказал источник.Ранее этот же источник сообщил РИА Новости об ударе беспилотников по позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.Он добавил, что беспилотники, вероятно, были запущены с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора

Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДАМАСК, 2 фев - РИА Новости. Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник.
"Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора", - сказал источник.
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Вчера, 11:25
Ранее этот же источник сообщил РИА Новости об ударе беспилотников по позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.
Он добавил, что беспилотники, вероятно, были запущены с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
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В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
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