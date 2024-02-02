https://ria.ru/20240202/siriya-1925143889.html
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора - РИА Новости, 02.02.2024
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:45
2024-02-02T23:45
2024-02-02T23:52
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ДАМАСК, 2 фев - РИА Новости. Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник."Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора", - сказал источник.Ранее этот же источник сообщил РИА Новости об ударе беспилотников по позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.Он добавил, что беспилотники, вероятно, были запущены с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора
ДАМАСК, 2 фев - РИА Новости. Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник.
"Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора", - сказал источник.
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Ранее этот же источник сообщил РИА Новости об ударе беспилотников по позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.
Он добавил, что беспилотники, вероятно, были запущены с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.
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