https://ria.ru/20240202/siriya-1925143889.html

Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора

Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора - РИА Новости, 02.02.2024

Позиции союзных сил сирийской армии атаковали в окрестностях Дейр-Эз-Зора

Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T23:45

2024-02-02T23:45

2024-02-02T23:52

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ДАМАСК, 2 фев - РИА Новости. Военные самолеты нанесли удар по позиции союзных сирийской армии сил в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил РИА Новости осведомленный военный источник."Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора", - сказал источник.Ранее этот же источник сообщил РИА Новости об ударе беспилотников по позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.Он добавил, что беспилотники, вероятно, были запущены с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.

https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)