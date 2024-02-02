Рейтинг@Mail.ru
Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 02.02.2024 (обновлено: 23:13 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/siriya-1925139209.html
Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии
Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии - РИА Новости, 02.02.2024
Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии
Беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:58
2024-02-02T23:13
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
энтони блинкен
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
ДАМАСК, 2 фев — РИА Новости. Беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный источник."Беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин", — сказал собеседник агентства.По его словам, дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские власти одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что в минувшее воскресенье атаке подверглась американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе, либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924942376.html
https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, министерство обороны сша, энтони блинкен, ирак
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Энтони Блинкен, Ирак
Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии

Дроны атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 2 фев — РИА Новости. Беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный источник.
"Беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин", — сказал собеседник агентства.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Экс-сенатор рассказал, кто противится выводу войск США из Ирака и Сирии
Вчера, 07:17
По его словам, дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.
Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские власти одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что в минувшее воскресенье атаке подверглась американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".
По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе, либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке
Вчера, 11:25
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Вооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАЭнтони БлинкенИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала