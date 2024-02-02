https://ria.ru/20240202/siriya-1925139209.html

Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии

Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии - РИА Новости, 02.02.2024

Источник: беспилотники нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии

Беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:58

2024-02-02T22:58

2024-02-02T23:13

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ДАМАСК, 2 фев — РИА Новости. Беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный источник."Беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин", — сказал собеседник агентства.По его словам, дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре.Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские власти одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что в минувшее воскресенье атаке подверглась американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе, либо по иранским военным в Ираке или Сирии.

https://ria.ru/20240202/ssha-1924942376.html

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, министерство обороны сша, энтони блинкен, ирак