https://ria.ru/20240202/shtraf-1925036263.html
Писатель Глуховский* обжаловал штраф за отсутствие отчетности иноагента
Писатель Глуховский* обжаловал штраф за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 02.02.2024
Писатель Глуховский* обжаловал штраф за отсутствие отчетности иноагента
Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный ему за непредоставление отчетности, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:23
2024-02-02T14:23
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный ему за непредоставление отчетности, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы. "Поступила жалоба Глуховского Д.А.* на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. Останкинский суд в ноябре признал Глуховского* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа за несдачу отчетности иноагента в уполномоченный орган. В июне суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, а еще ранее он получил 50 тысяч штрафа за аналогичное нарушение. В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года. А в августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Как установил суд, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики с утверждениями, что ВС России якобы умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы и массово убивают мирных жителей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
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Россия, Москва, Дмитрий Глуховский, Шоубиз
Писатель Глуховский* обжаловал штраф за отсутствие отчетности иноагента
Писатель Глуховский* обжаловал штраф за непредоставление отчетности иноагента
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный ему за непредоставление отчетности, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы.
"Поступила жалоба Глуховского Д.А.* на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.
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Останкинский суд в ноябре признал Глуховского* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа за несдачу отчетности иноагента в уполномоченный орган.
В июне суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, а еще ранее он получил 50 тысяч штрафа за аналогичное нарушение.
В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года. А в августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России.
Как установил суд, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики с утверждениями, что ВС России якобы умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы и массово убивают мирных жителей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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