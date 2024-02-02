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Шольцу выдвинули ультиматум по России - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 02.02.2024 (обновлено: 11:06 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html
Шольцу выдвинули ультиматум по России
Шольцу выдвинули ультиматум по России - РИА Новости, 02.02.2024
Шольцу выдвинули ультиматум по России
Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild. "Временной фактор играет,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:55
2024-02-02T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
олаф шольц
украина
германия
норберт реттген
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild. "Временной фактор играет, скорее, на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — написал он. Депутат считает, что поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать Украине крылатые ракеты Taurus, но отмечает, что Шольц не согласится отправить их Киеву. "Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания. Он, и даже большинство в СДПГ, все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", — отмечает Реттген. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240125/sholts-1923327466.html
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в мире, россия, олаф шольц, украина, германия, норберт реттген
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Олаф Шольц, Украина, Германия, Норберт Реттген
Шольцу выдвинули ультиматум по России

Депутат бундестага Реттген выдвинул требование Шольцу по России

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild.

"Временной фактор играет, скорее, на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — написал он.
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Депутат считает, что поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать Украине крылатые ракеты Taurus, но отмечает, что Шольц не согласится отправить их Киеву.

"Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания. Он, и даже большинство в СДПГ, все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", — отмечает Реттген.

Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОлаф ШольцУкраинаГерманияНорберт Реттген
 
 
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