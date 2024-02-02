https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html

Шольцу выдвинули ультиматум по России

Шольцу выдвинули ультиматум по России - РИА Новости, 02.02.2024

Шольцу выдвинули ультиматум по России

Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild. "Временной фактор играет,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:55

2024-02-02T08:55

2024-02-02T11:06

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild. "Временной фактор играет, скорее, на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — написал он. Депутат считает, что поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать Украине крылатые ракеты Taurus, но отмечает, что Шольц не согласится отправить их Киеву. "Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания. Он, и даже большинство в СДПГ, все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", — отмечает Реттген. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240125/sholts-1923327466.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html

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