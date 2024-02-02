Шольцу выдвинули ультиматум по России
Депутат бундестага Реттген выдвинул требование Шольцу по России
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, пишет Bild.
"Временной фактор играет, скорее, на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — написал он.
"Временной фактор играет, скорее, на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — написал он.
Депутат считает, что поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать Украине крылатые ракеты Taurus, но отмечает, что Шольц не согласится отправить их Киеву.
"Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания. Он, и даже большинство в СДПГ, все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", — отмечает Реттген.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
"Канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания. Он, и даже большинство в СДПГ, все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", — отмечает Реттген.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.