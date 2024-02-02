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Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе" - РИА Новости, 02.02.2024
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Туризм
 
13:01 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/servis-1925013860.html
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе" - РИА Новости, 02.02.2024
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"
Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:01
2024-02-02T13:01
туризм
россия
китай
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы будем добиваться того, чтобы коллеги упрощали электронную визу, соответственно, и групповой безвиз туристических обменов. Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации всего этого процесса. Все необходимые решения уже сделаны. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до, соответственно, доведения этих списков до пограничников", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ). В сентябре 2023 года Кондратьев в интервью РИА Новости говорил, что Минэкономразвития РФ ожидает завершения перехода к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию в первом-втором квартале 2024 года. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html
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россия, китай, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Россия, Китай, Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"

Сервис по цифровизации группового безвизового туробмена запустят на "Гостехе"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Мы будем добиваться того, чтобы коллеги упрощали электронную визу, соответственно, и групповой безвиз туристических обменов. Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации всего этого процесса. Все необходимые решения уже сделаны. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до, соответственно, доведения этих списков до пограничников", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).
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В сентябре 2023 года Кондратьев в интервью РИА Новости говорил, что Минэкономразвития РФ ожидает завершения перехода к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию в первом-втором квартале 2024 года.
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
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ТуризмРоссияКитайИранМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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