https://ria.ru/20240202/servis-1925013860.html
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе" - РИА Новости, 02.02.2024
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"
Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:01
2024-02-02T13:01
2024-02-02T13:01
туризм
россия
китай
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092754_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_c8a0b73d327d0de980d2795133cdff43.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы будем добиваться того, чтобы коллеги упрощали электронную визу, соответственно, и групповой безвиз туристических обменов. Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации всего этого процесса. Все необходимые решения уже сделаны. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до, соответственно, доведения этих списков до пограничников", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ). В сентябре 2023 года Кондратьев в интервью РИА Новости говорил, что Минэкономразвития РФ ожидает завершения перехода к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию в первом-втором квартале 2024 года. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html
https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html
россия
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092754_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_96993ccddae19329746edc6fb22f19a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Россия, Китай, Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"
Сервис по цифровизации группового безвизового туробмена запустят на "Гостехе"