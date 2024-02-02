https://ria.ru/20240202/servis-1925013860.html

Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"

Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе" - РИА Новости, 02.02.2024

Сервис по цифровизации группового туробмена запустят на "Гостехе"

Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:01

2024-02-02T13:01

2024-02-02T13:01

туризм

россия

китай

иран

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы будем добиваться того, чтобы коллеги упрощали электронную визу, соответственно, и групповой безвиз туристических обменов. Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации всего этого процесса. Все необходимые решения уже сделаны. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до, соответственно, доведения этих списков до пограничников", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ). В сентябре 2023 года Кондратьев в интервью РИА Новости говорил, что Минэкономразвития РФ ожидает завершения перехода к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию в первом-втором квартале 2024 года. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html

https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html

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китай

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россия, китай, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)