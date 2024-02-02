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Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ - РИА Новости, 02.02.2024
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Шоубиз
 
17:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/serdyuchka-1925080426.html
Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ
Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ - РИА Новости, 02.02.2024
Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ
Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:06
2024-02-02T17:06
шоубиз
в мире
оаэ
дубай
украина
верка сердючка (андрей данилко)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство РБК-Украина. "Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Якобы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, причина запрета - "разжигание межнациональной розни". Отмечается, что Данилко во время выступления в Дубае высказывался в поддержку Украины. По словам самого артиста, которые приводит агентство, он не расстраивается и уверен, что будет и дальше собирать полные залы по всему миру.
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в мире, оаэ, дубай, украина, верка сердючка (андрей данилко)
Шоубиз, В мире, ОАЭ, Дубай, Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ

РБК Украина: певцу Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать в ОАЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верка Сердючка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство РБК-Украина.
«
"Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Якобы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По данным агентства, причина запрета - "разжигание межнациональной розни". Отмечается, что Данилко во время выступления в Дубае высказывался в поддержку Украины.
По словам самого артиста, которые приводит агентство, он не расстраивается и уверен, что будет и дальше собирать полные залы по всему миру.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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ШоубизВ миреОАЭДубайУкраинаВерка Сердючка (Андрей Данилко)
 
 
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