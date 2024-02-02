https://ria.ru/20240202/serdyuchka-1925080426.html

Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ

Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ - РИА Новости, 02.02.2024

Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ

Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:06

2024-02-02T17:06

2024-02-02T17:06

шоубиз

в мире

оаэ

дубай

украина

верка сердючка (андрей данилко)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869473215_0:194:3295:2047_1920x0_80_0_0_f8ae5fe9bbb8dc126bc0e7721c02ba03.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство РБК-Украина. "Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Якобы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, причина запрета - "разжигание межнациональной розни". Отмечается, что Данилко во время выступления в Дубае высказывался в поддержку Украины. По словам самого артиста, которые приводит агентство, он не расстраивается и уверен, что будет и дальше собирать полные залы по всему миру.

https://ria.ru/20240126/morgenshtern-1923777107.html

оаэ

дубай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, дубай, украина, верка сердючка (андрей данилко)