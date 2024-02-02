https://ria.ru/20240202/sbp-1925072483.html
В ЦБ рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП
В ЦБ рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП - РИА Новости, 02.02.2024
В ЦБ рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП
Россияне в 2023 году перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:39
2024-02-02T16:39
2024-02-02T16:50
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в 2023 году перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Банка России."Граждане перевели через СБП около 27,7 триллиона рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Еще более активно с помощью этого сервиса они оплачивали товары и услуги. Общая сумма покупок через СБП составила 3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Всего за 2023 год, по данным ЦБ, через СБП было совершено свыше 7 миллиардов операций на общую сумму 31 триллион рублей, треть из них пришлась на IV квартал.
https://ria.ru/20240202/ekonomika-1925066928.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП
ЦБ: россияне в 2023 году перевели через СБП около 27,7 триллионов рублей