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США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу

США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу - РИА Новости, 02.02.2024

США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу

Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ, предусматривающий введение санкций против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:44

2024-02-02T06:44

2024-02-02T06:44

в мире

сша

западный берег реки иордан

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

израиль

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ, предусматривающий введение санкций против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность деятельность на Западном берегу реки Иордан, сообщил высокопоставленный представитель администрации. Первый раунд санкций, как сообщили в администрации, вводится в четверг и включает четырех человек. "Сегодня президент Байден подпишет новый исполнительный указ, предусматривающий ряд мер по противодействию лицам, подрывающим мир, стабильность и безопасность на Западном берегу", - сказал представитель администрации на брифинге. Он пояснил, что в соответствии с новым указом министерство финансов и госдепартамент США получат полномочия "по введению санкций в отношении иностранных граждан, которые причастны к угрозам, насилию в отношении гражданских лиц, принуждению к переселению, разрушению домов, изъятию частной собственности и другой террористической деятельности". Представитель Вашингтона подчеркнул, что санкции относится как к гражданам Израиля и Палестины, так и других стран. Санкции традиционно будут включать блокировку собственности и финансов в США, запрет на взаимодействие граждан США с этими лицами и могут включать визовые ограничения на въезд в США.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html

https://ria.ru/20240122/doma-1922845161.html

сша

западный берег реки иордан

палестина

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в мире, сша, западный берег реки иордан, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль