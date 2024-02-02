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США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу
США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу - РИА Новости, 02.02.2024
США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу
Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ, предусматривающий введение санкций против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:44
2024-02-02T06:44
2024-02-02T06:44
в мире
сша
западный берег реки иордан
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ, предусматривающий введение санкций против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность деятельность на Западном берегу реки Иордан, сообщил высокопоставленный представитель администрации. Первый раунд санкций, как сообщили в администрации, вводится в четверг и включает четырех человек. "Сегодня президент Байден подпишет новый исполнительный указ, предусматривающий ряд мер по противодействию лицам, подрывающим мир, стабильность и безопасность на Западном берегу", - сказал представитель администрации на брифинге. Он пояснил, что в соответствии с новым указом министерство финансов и госдепартамент США получат полномочия "по введению санкций в отношении иностранных граждан, которые причастны к угрозам, насилию в отношении гражданских лиц, принуждению к переселению, разрушению домов, изъятию частной собственности и другой террористической деятельности". Представитель Вашингтона подчеркнул, что санкции относится как к гражданам Израиля и Палестины, так и других стран. Санкции традиционно будут включать блокировку собственности и финансов в США, запрет на взаимодействие граждан США с этими лицами и могут включать визовые ограничения на въезд в США.
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в мире, сша, западный берег реки иордан, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль
В мире, США, Западный берег реки Иордан, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль
США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу
США вводят санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западном берегу
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ, предусматривающий введение санкций против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность деятельность на Западном берегу реки Иордан, сообщил высокопоставленный представитель администрации.
Первый раунд санкций, как сообщили в администрации, вводится в четверг и включает четырех человек.
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"Сегодня президент Байден подпишет новый исполнительный указ, предусматривающий ряд мер по противодействию лицам, подрывающим мир, стабильность и безопасность на Западном берегу", - сказал представитель администрации на брифинге. Он пояснил, что в соответствии с новым указом министерство финансов и госдепартамент США получат полномочия "по введению санкций в отношении иностранных граждан, которые причастны к угрозам, насилию в отношении гражданских лиц, принуждению к переселению, разрушению домов, изъятию частной собственности и другой террористической деятельности".
Представитель Вашингтона подчеркнул, что санкции относится как к гражданам Израиля
и Палестины
, так и других стран. Санкции традиционно будут включать блокировку собственности и финансов в США, запрет на взаимодействие граждан США с этими лицами и могут включать визовые ограничения на въезд в США.
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