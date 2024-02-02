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Владимир Сальдо: политического будущего у Зеленского больше нет

Владимир Сальдо: политического будущего у Зеленского больше нет - РИА Новости, 02.02.2024

Владимир Сальдо: политического будущего у Зеленского больше нет

У Владимира Зеленского нет политического будущего после крушения Ил-76 под Белгородом, уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В интервью РИА... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:00

2024-02-02T10:00

2024-02-02T10:00

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У Владимира Зеленского нет политического будущего после крушения Ил-76 под Белгородом, уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В интервью РИА Новости он рассказал о причинах решения Киева сбить самолет, а также о перспективах украинской армии после возможной смены главнокомандующего и ситуации на линии соприкосновения сторон. Беседовала Дарья Ураева. — Владимир Васильевич, расскажите, пожалуйста, о ситуации на линии соприкосновения.— Вся линия фронта, которая проходит по территории Херсонской области, проходит по Днепру. Протяженность ее более 300 километров, то есть достаточно большая линия фронта. Сейчас все усилия, которые там противник предпринимает, стратегического успеха как бы даже не предполагают. Постоянные попытки высадки дополнительных вооруженных людей на территорию левого берега. То есть для того, чтобы создать просто картинку и отчитываться перед своими работодателями, у которых он выпрашивает дополнительные оружие и деньги, он бросает на смерть просто тех солдат, им деваться некуда.Часто задают вопрос — а как же так? Они ведь могут, например, не выполнять преступные приказы командиров, которые им дают. Они могут не выполнять, но все равно для них получается смерть: назад они уйти не могут, потому что лодки, в которых они переправляются на левый берег, назад сразу же уходят или топят их. Большая часть не успевает высадиться, они тонут прямо в лодках. Представляете, до какой степени бесчеловечное использование вооруженных сил для того, чтобы достичь только медийного эффекта и все?На всей остальной протяженности линии фронта таких активных действий нет, но есть зато подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, по машинам, которые ездят в Новой Каховке, в Каховке, в Алешках, в Голой Пристани — во всех населенных пунктах, которые расположены вдоль Днепра. То есть бьют FPV-дронами. На самом деле все это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циничное отношение к человеческой жизни.Поэтому все, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения, конечно же, неразрывно связано с уже агонистическими действиями киевского режима. Управляет им, понятно, англосаксонская клика, которой все равно, сколько погибнет. Мы же не враги друг другу, это же наши братья-славяне, но их просто-напросто бросают на смерть ради защиты интересов Запада, который геополитически пытается таким образом навредить России. Но они не заставят нас свернуть с пути справедливости, и свою землю мы освободим.— Учитывая такое безнадежное положение украинских солдат, какой у них есть выбор? Сдаваться в плен?— Количество желающих не воевать на той оставшейся части еще подконтрольной режиму Зеленского территории резко идет вниз. То есть воевать, мы видим, люди не хотят. И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин. Воевать никто не хочет. Но если их уже схватили и бросили почти необученных, мобилизованных, это не кадровые военные, это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед. А они примерно понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен, и они все равно попадают к своим же. Они попадают к нам, они не попадают куда-то очень далеко, их никто не увозит. Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти. Поэтому количество именно попадающих в плен, к сожалению, не увеличивается, потому что им не дают этой возможности.Большая часть мобилизованных идет не со всей территории Украины. Из западной Украины меньше, ловят в южных областях. Мы же видим, что происходит. Женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей, которые могут быть студентами. Но Зеленский идет дальше — он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт. Это бесчеловечное отношение. Опять же, он им не может объяснить, и люди все больше и больше начинают понимать — зачем? У нас понятно, мы освобождаем свою историческую территорию, мы хотим сделать так, чтобы люди, оставшиеся под гнетом этого диктаторского на сегодняшний день режима, были освобождены. А они не могут сказать, зачем. Они просто-напросто заставляют тех украинцев, которые живут на территории, сопредельной к нашей, идти на смерть. Вот в чем их идеология — идеологии нет никакой. Поэтому люди и не хотят идти воевать.— Как вы оцениваете перспективы скандального законопроекта Зеленского о мобилизации?— Знаете, я сам был депутатом Верховной рады, и я примерно понимаю мотивы, какими там понуждают депутатов принимать решения. На каждого из них вот такая папка компромата и на их близких родственников. Там же фашистский, нацистский подход: не будешь выполнять преступных поручений, значит, семья пострадает. Там именно такой подход. И понятно, что депутаты Верховной рады сами сейчас не рады тому, что происходит. Когда они были у власти, когда не было такого гнета, они были, конечно же, на вершине какой-то славы. Сейчас эта слава, наоборот, оборачивается против них самих же. Я не исключаю возможности, что их все равно заставят проголосовать и наберут они те 226 голосов, потому что деваться им особо некуда, выехать они из Украины не могут. Закрыто все, они там сидят все как в концлагере, попробуй сделать что-то не так, и тут же будут последствия не только для себя, но и для твоих близких и родных, для детей. Поэтому я не исключаю варианта, что они проголосуют за этот драконовский законопроект.Даже сама попытка его разработать о чем говорит? О том, что режиму во главе с Зеленским и его ближайшими коллегами по концлагерю будущему все равно, уже теперь видно. Это большая игра "95 квартала" юмористическая, которую он создал в свое время. То была игра, а это уже жизнь. И за этой жизнью стоят реально сотни тысяч погибших, это же даже не укладывается в нормальное, логическое состояние человека. Ну как можно столько людей бросить на смерть, при этом по непонятным целям? Зеленский не может объяснить, какова цель. Он просто шантажирует остальную часть мира своими угрозами, что Россия продолжит свое наступление на Европу. Ну, этого никогда не было, и Россия обычно освобождала от таких идиотов, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Причем не одна человеческая жизнь, а сотни тысяч.— Не могу не спросить про сбитый украинский стороной Ил-76 с пленными ВСУ. На ваш взгляд, отразится ли эта ситуация на политическом будущем Зеленского?— Знаете, ни о каком политическом будущем для режима Зеленского и для него самого вообще сейчас уже можно не говорить. Его нет сейчас, его нет и в будущем. Он уже таким количеством крови облил себя, что политикой здесь не пахнет, здесь пахнет каким-то идиотизмом, который даже невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Даже невозможно объяснить с точки зрения нормальных, даже если это и противостояние, военных подходов. Когда дают приказ сбить самолет, в котором они точно знают, что их военнопленные находятся, их ждут семьи. Пусть они даже нам враги – там, может быть, и "азовцы" были, и еще кто-то. Но тем не менее приказ отдан был из Киева, и они прекрасно знали, кто там находится. Поэтому последствия этого всего — это та агония, о которой мы говорим. Идут на самые крайние методы ради того, чтобы запугать всех остальных. Вот не пойдете воевать, значит, вас ждет такая судьба — то ли в автомобиле, то ли в самолете, то ли даже в автобусе, где будут ехать еще женщины и дети, возможны такие теракты. Это террористический акт против собственного народа и против собственного будущего. Будущего там нет никакого в таком формате. И история прекрасно показывает, как относятся колонизаторы к своим колониям.А сейчас это продолжение неоколониальной, новой политики так называемого коллективного Запада. Но не всего, потому что уже и там люди начинают понимать, что их просто втягивают военно-промышленные лоббисты, которые владеют большим количеством оборонных заводов, которые выпускают вооружение. Они же все сейчас там на коне, им же на свои народы наплевать. Но вечно так продолжаться не будет, эта песенка все равно будет спета и спета не в пользу господина Зеленского и той клики, которая рядом с ним уже тоже, наверное, его боится — всех его истерических выступлений, постоянных интервью, которые он дает. И в каждом из интервью он только просит дополнительное оружие. Он говорит о мире, а просит оружие для продолжения братоубийственной войны.— И все-таки, на ваш взгляд, с какой целью Киев сбил самолет с пленными?— Запугать украинцев. Ему главное — запугать. И так понятно, что люди не хотят воевать, мужское население Украины воевать не хочет. Надо запугать. Значит, запугивать будут таким вот методом, тем непродуманным методом, который они совершили. Но и опять же, цель была какова? Конечно, они просчитались. Они думали преподнести это, что якобы в этом самолете были ракеты. Но какие ракеты можно вести в обычном Ил-76? Он не предназначен для перевозки ракет, для зенитно-ракетных комплексов или систем залпового огня. То есть они заврались. У них же сейчас вместе с линией боевого соприкосновения еще более напряженная линия борьбы за умы, то есть информационный фронт, идет информационная война. Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться. Но они идут дальше — они просто-напросто закрыли информацию. Это мы знаем об этом инциденте очень много, украинцы об этом уже практически не знают. Они напрочь закрыли, то есть на Украине об этом практически не говорят. И СМИ там абсолютно подконтрольные, они дают только ту информацию, которую им выгодно. Точно так же этой информации практически нет в европейских и заокеанских информагентствах. То есть об этом сразу же постарались забыть.— Как вы считаете, после случившегося возможен ли какой-то диалог с Киевом по обмену пленными?— Мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени должен осуществляться. Если уже люди попали в плен, то он должен идти дальше. Единственное, там договариваться не с кем. Ну как можно договариваться с наперсточниками, которые сегодня говорят одно, а через два часа совершенно другое? И не только говорят — делают другое.— Но все это время договаривались же как-то. Именно ситуация со сбитым самолетом, как вы считаете, повлияет в дальнейшем на этот процесс?— Доверять им нельзя. Работа, конечно, будет продолжаться. Я уверен, что все равно даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход. Нельзя идти полностью на ультимативное противостояние, которое приводит к таким результатам негативным. Поэтому продолжать переговоры нужно, но, видимо, в них надо включать тех, кто даже с точки зрения Киева для них нейтральным является. То есть должны быть гаранты от других стран, которые являются нейтральными. Не участниками, не поддерживающими ту или иную сторону, а просто нейтральными. Я уверен, такие есть.— Если в ближайшее время помощь, о которой Зеленский просит Запад, так и не поступит на Украину, ваш прогноз — когда украинский фронт рухнет?— Я вам скажу так. К противнику нельзя относиться без уважения. Если боевые действия продолжаются, значит, это надо учитывать – не отбрасывать с повестки дня, а брать во внимание сопротивление, которые они оказывают. Оно связано именно с пропагандистским насыщением той части военных, которые воюют. На сегодняшний день те, кто заинтересован в невежестве людей, делают невежд из украинских военных, ведь они не знают, что происходит, они не знают реального положения дел. Им рассказывают, что все хорошо, им рассказывают, что мы побеждаем на других фронтах, у нас полно вооружения, весь мир с нами. И не имея другой информации, они начинают верить.— В последнее время участились хаотичные обстрелы украинской армией населенных пунктов левобережья Херсонской области. Страдают гражданские. Какую цель преследуют ВСУ?— Знаете, есть такая украинская поговорка — "не съем, так понадкусываю". На фронте успехов нет, надо чем-то показать их в другом месте. Это ненависть и злость к своим же соплеменникам, которую сейчас применяют именно через обстрелы артиллерийские, минометные, через использование всех современных методов поражения, как FPV-дроны. Эти бесчеловечные действия, на которые стыдливо закрывает глаза даже ООН, которая должна это видеть, говорят о том, что ведется просто-напросто война на уменьшение количества людей.— Есть ли у вас информация, что сейчас происходит в Херсоне?— Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все и меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск.— Мирная жизнь в самом Херсоне сейчас существует?— Люди там есть, но в основном это более старшее поколение, которым тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома. Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще – с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну.— Как вы считаете, в сегодняшних условиях возможны ли мирные переговоры с Киевом?— Я могу свою позицию высказать, она совпадает с позицией руководства Российской Федерации. Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина Зеленского. Подождем, посмотрим, что будет предложено. Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно.— На ваш взгляд, почему все чаще на Украине говорят о возможной отставке главкома ВСУ Залужного?— Это говорит только об одном — в друзьях согласия уже нет, все. У них эта свара длится. Освободят Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям. И когда люди занимаются ссорами, доказыванием, кто из них лучше, важнее и патриотичнее, а это в украинском истеблишменте очень модно доказывать, это приведет к еще большему разбалансированию военных, которые там остались. И еще больше приблизит то, что я говорил, — когда мы побратаемся, повернутся они вместе с нами в сторону (против — ред.) Запада, и мы освободим Украину от этого гнета.— Кто может занять место Залужного, как вы считаете?— Без разницы, разницы никакой нет, фамилия тут ничего не играет. Там нет таких талантливых военачальников, которые могли бы претендовать на роль — как Суворов, или Кутузов, или военачальники наши времен Великой Отечественной войны. Там нет таких талантов, поэтому абсолютно без разницы, кто будет следующим. Самый большой "талант" на Украине — это Зеленский. А его талант мы видим, он основан на том, что он умеет хорошо обманывать людей. То есть он актер, и его актерские способности используются как раз в неблаговидном направлении. Поэтому великий главнокомандующий пусть командует.— Говоря о мирной жизни в Херсонской области – расскажите, как происходит интеграция пенсионной системы региона в общероссийское законодательство?— Эта работа как раз нацелена на человеческое отношение к людям старшего поколения. Конечно же, очень многие херсонцы, которые эвакуировались с правобережья и живут на левом берегу, получали и оформляли пенсии по украинским законам. Система была намного более обременительной, и люди получали меньше. В России даже с самого начала, сразу же, даже когда мы еще не вошли в состав России, в 2022 году, уже Пенсионный фонд Российской Федерации выплачивал по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру вне зависимости от его трудового стажа и вне зависимости от тех расчетных цифр, которые человеку начисляют при его выходе на пенсию. Сейчас все, абсолютно все люди пенсионного возраста переоформляют пенсии, и размер их будет выше значительнее, чем был до этого. Организована и уже полностью структурирована работа Пенсионного фонда, который работает на территории Херсонской области. Люди, конечно, теперь все уже будут иметь право выходить на пенсию по российским законам, которые в России утверждены. И возрастной ценз при этом будет учитываться, и желание самих людей, кто-то хочет еще продолжать работать. Поэтому все пенсионные отделы работают, они укомплектованы квалифицированными работниками, работает МФЦ вновь созданный, где всем оформят пенсию даже по тем документам, которые остались у людей, не оставят человека в беде.— Планируется ли у вас в ближайшее время встреча с президентом России Владимиром Путиным?— Контакты с президентом по телефону и на совещаниях практически постоянные. Он интересуется всем, что происходит, – и состоянием военных, как они обустроены, как они там обеспечиваются всем необходимым, и мирным развитием. Постоянно подчеркивает, что война, которая сейчас есть, закончится, а мир будет продолжаться. Программа социально-экономического развития, разработанная по поручению президента, была утверждена в прошлом году правительством. На наших территориях она уже реализовывается. Строятся дороги, ремонтируются предприятия, создаются условия для развития аграрного сектора и сектора отдыха – огромное количество возможностей для отдыха, туризма. Всем этим президент живо интересуется и контролирует ситуацию. Если говорить полномасштабно, то сейчас он еще участвует в избирательной кампании, не оставляя при этом своих обязанностей функциональных, которые он выполняет постоянно. Поэтому я уверен полностью, что результаты избирательной кампании, которые будут подведены 17 марта, будут очень даже впечатляющими – как по тому количеству избирателей, которые проголосуют за Владимира Владимировича Путина, так и по численности, по явке, с которой люди придут проголосовать.— Как будет организован процесс голосования в Херсонской области с точки зрения безопасности?— Наша задача сейчас сделать все для того, чтобы выборы были максимально безопасны для тех, кто будет голосовать. Вот в чем состоит задача и федеральной власти, и власти субъекта. Потому что мешать нам все равно будут. Хотя эти помехи все равно не скажутся на общем результате, но мешать будут.— То есть вы ожидаете каких-то провокаций Киева перед выборами?— Несомненно, будут провокации различного рода. Манипуляции, технологии известны. И обстрелы могут быть, и разговоры о том, что не надо приходить на избирательный участок — он заминирован или вообще выборы отменили на нашей территории. Все что угодно возможно. Но если посмотреть на людей, надо с них брать пример, они, наоборот, воодушевлены будущим, и поэтому выборы мы готовим так, чтобы они прошли максимально безопасно для избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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