https://ria.ru/20240202/rossiya-1925074447.html

Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы

Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую, никому не нужную, а нам поставляли... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:46

2024-02-02T16:46

2024-02-02T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир путин

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херсонская область

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую, никому не нужную, а нам поставляли бы гнилую картошку в виде гуманитарной помощи. "Если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии... бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле - никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в виде гуманитарной помощи", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". По словам президента, при этом все думали бы, что и как оттяпать. "Прямо на моих глазах - два десятилетия смотрел, что происходит. Речи сладкие, хорошие, но все думают: там откусить, здесь откусить, создать такие правила в мировой экономике, чтобы все наши конкурентные преимущества затушить", - добавил он.

https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html

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Путин о причинах защиты населения новых регионов Путин о причинах защиты населения новых регионов 2024-02-02T16:46 true PT0M45S

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Кирилл Волков

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