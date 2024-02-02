https://ria.ru/20240202/rossiya-1925074447.html
Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы
Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую, никому не нужную, а нам поставляли... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:46
2024-02-02T16:46
2024-02-02T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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херсонская область
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую, никому не нужную, а нам поставляли бы гнилую картошку в виде гуманитарной помощи. "Если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии... бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле - никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в виде гуманитарной помощи", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". По словам президента, при этом все думали бы, что и как оттяпать. "Прямо на моих глазах - два десятилетия смотрел, что происходит. Речи сладкие, хорошие, но все думают: там откусить, здесь откусить, создать такие правила в мировой экономике, чтобы все наши конкурентные преимущества затушить", - добавил он.
https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html
россия
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Путин о причинах защиты населения новых регионов
Путин о причинах защиты населения новых регионов
2024-02-02T16:46
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РИА Новости
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Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы
Путин: если бы Россия бросила своих людей, она стала бы дряхлой и ненужной