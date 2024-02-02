https://ria.ru/20240202/rossiya-1924973940.html

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России - РИА Новости, 02.02.2024

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России

Отправка на Украину все более мощных систем вооружений не поможет Киеву приблизиться к победе, поскольку Москва уже успела адаптироваться к его применению,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:30

2024-02-02T10:30

2024-02-02T14:32

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Отправка на Украину все более мощных систем вооружений не поможет Киеву приблизиться к победе, поскольку Москва уже успела адаптироваться к его применению, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос."После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична", — отмечает он.Так, российское командование понимает, какие вооружения Запад будет поставлять Киеву, и обладает достаточным количеством времени, чтобы разработать эффективную тактику противостояния. Более того, суждения различных экспертов о том, что Россия испытывает острую нехватку боеприпасов и оружия, в корне неверны, подчеркивает эксперт.Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, которое он высказал The Wall Street Journal, без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Кроме того, Украина испытывает нехватку финансов, а без нового пакета американской помощи ВСУ могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html

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в мире, украина, киев, россия, марк эпископос, nbc, вооруженные силы украины