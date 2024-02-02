https://ria.ru/20240202/rets-1924972834.html

"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае

"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.02.2024

"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае

Российские сладости завоевывают признание на китайском рынке - холдинг "Объединенные кондитеры" стал одним из лидеров продаж первого фестиваля-ярмарки "Сделано... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

экономика

китай

россия

объединенные кондитеры

российский экспортный центр (рэц)

шэньян

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские сладости завоевывают признание на китайском рынке - холдинг "Объединенные кондитеры" стал одним из лидеров продаж первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Ежедневно посетители ярмарки скупают сладкую продукцию "Объединенных кондитеров" на сумму более полумиллиона рублей – в Китае уже давно хорошо знают и высоко ценят продукцию фабрик "РОТ ФРОНТ", "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский", - говорится в сообщении."Как одни из лидеров кондитерской отрасли России мы отмечаем интерес к российским кондитерским изделиям на китайском рынке. В 2023 году Китай вошел в топ-5 экспортных направлений холдинга по объемам поставок. Для нас радостно и почетно, что ключевой бренд холдинга "Объединенные кондитеры", шоколад "Алёнка", стал одной из визитных карточек России в Китае", - отметил первый заместитель управляющего директора холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Селезнев.Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" организован РЭЦ и проходит в городах провинции Ляонин Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля. 150 отечественных производителей из 41 региона представили на ярмарке около 1,5 тысячи наименований товаров для розничной и электронной торговли. Работа Фестиваля - ярмарки сопровождается насыщенной культурной программой из выступлений российских народных коллективов, мастер-классов по народным промыслам, кулинарных шоу.

https://ria.ru/20240202/rets-1924971189.html

китай

россия

шэньян

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, объединенные кондитеры , российский экспортный центр (рэц), шэньян