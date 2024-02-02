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"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.02.2024
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10:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/rets-1924972834.html
"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае
"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.02.2024
"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае
Российские сладости завоевывают признание на китайском рынке - холдинг "Объединенные кондитеры" стал одним из лидеров продаж первого фестиваля-ярмарки "Сделано... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:28
2024-02-02T10:28
экономика
китай
россия
объединенные кондитеры
российский экспортный центр (рэц)
шэньян
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские сладости завоевывают признание на китайском рынке - холдинг "Объединенные кондитеры" стал одним из лидеров продаж первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Ежедневно посетители ярмарки скупают сладкую продукцию "Объединенных кондитеров" на сумму более полумиллиона рублей – в Китае уже давно хорошо знают и высоко ценят продукцию фабрик "РОТ ФРОНТ", "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский", - говорится в сообщении."Как одни из лидеров кондитерской отрасли России мы отмечаем интерес к российским кондитерским изделиям на китайском рынке. В 2023 году Китай вошел в топ-5 экспортных направлений холдинга по объемам поставок. Для нас радостно и почетно, что ключевой бренд холдинга "Объединенные кондитеры", шоколад "Алёнка", стал одной из визитных карточек России в Китае", - отметил первый заместитель управляющего директора холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Селезнев.Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" организован РЭЦ и проходит в городах провинции Ляонин Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля. 150 отечественных производителей из 41 региона представили на ярмарке около 1,5 тысячи наименований товаров для розничной и электронной торговли. Работа Фестиваля - ярмарки сопровождается насыщенной культурной программой из выступлений российских народных коллективов, мастер-классов по народным промыслам, кулинарных шоу.
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россия
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экономика, китай, россия, объединенные кондитеры , российский экспортный центр (рэц), шэньян
Экономика, Китай, Россия, Объединенные кондитеры , Российский экспортный центр (РЭЦ), Шэньян

"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный экспортный форум "Сделано в России"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские сладости завоевывают признание на китайском рынке - холдинг "Объединенные кондитеры" стал одним из лидеров продаж первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Ежедневно посетители ярмарки скупают сладкую продукцию "Объединенных кондитеров" на сумму более полумиллиона рублей – в Китае уже давно хорошо знают и высоко ценят продукцию фабрик "РОТ ФРОНТ", "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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"Как одни из лидеров кондитерской отрасли России мы отмечаем интерес к российским кондитерским изделиям на китайском рынке. В 2023 году Китай вошел в топ-5 экспортных направлений холдинга по объемам поставок. Для нас радостно и почетно, что ключевой бренд холдинга "Объединенные кондитеры", шоколад "Алёнка", стал одной из визитных карточек России в Китае", - отметил первый заместитель управляющего директора холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Селезнев.
Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" организован РЭЦ и проходит в городах провинции Ляонин Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля. 150 отечественных производителей из 41 региона представили на ярмарке около 1,5 тысячи наименований товаров для розничной и электронной торговли. Работа Фестиваля - ярмарки сопровождается насыщенной культурной программой из выступлений российских народных коллективов, мастер-классов по народным промыслам, кулинарных шоу.
 
ЭкономикаКитайРоссияОбъединенные кондитерыРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Шэньян
 
 
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