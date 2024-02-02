https://ria.ru/20240202/repin-1925049414.html

РВИО назвало русофобской ахинеей приписывание украинства Репину в Финляндии

РВИО назвало русофобской ахинеей приписывание украинства Репину в Финляндии - РИА Новости, 02.02.2024

РВИО назвало русофобской ахинеей приписывание украинства Репину в Финляндии

Решение финского музея "Атенеум" считать русского живописца Илью Репина украинцем – это "русофобская ахинея на потребу конструкторам "глобуса Украины",... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:26

2024-02-02T15:26

2024-02-02T15:42

культура

финляндия

россия

илья репин

новости культуры

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/47/1551764728_0:311:2048:1463_1920x0_80_0_0_58db40dacc096432244e47c726eacff1.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение финского музея "Атенеум" считать русского живописца Илью Репина украинцем – это "русофобская ахинея на потребу конструкторам "глобуса Украины", одновременно демонстрирующая угодливость Финляндии перед США и их союзниками по НАТО, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Финские СМИ ранее сообщили, что Репина (1844-1930), который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в "Атенеуме" теперь представляют как "украинца". По данным общественного вещателя Yle, изменить национальность художника от музея потребовали украинские активисты. В музее РИА Новости пояснили, что пошли на такой шаг, опираясь на церковный документ о месте рождения родителей художника. "Замечу, что уже не впервые разные зарубежные музеи относят Репина к украинцам. Такое сделал, например, нью-йоркский "Метрополитен". Зачем? Наверное, чтобы потрафить киевскому режиму неонацистов, которому больше нечего предъявить народу. Чем больше у режима Зеленского будет военных поражений, чем хуже будет ситуация в экономике, тем больше он будет стараться предъявить претензии на какие-то якобы исторические территории и прочее", - сказал Мягков. "Что касается переиначивания национальности Ильи Ефимовича Репина, то это русофобская ахинея на потребу конструкторам "глобуса Украины", которые уверены, что чем больше они "найдут" в русском мире уроженцев современной территории Украины, тем хуже будет России. Но России хуже не будет, а хуже будет им, потому что эти "искатели" в очередной раз дали нам возможность доказательно, с фактами в руках говорить о происхождении тех или иных выдающихся творческих деятелей. И такой разговор о Репине очень сильно не понравится нынешним украинским и финским деятелям", - сказал Мягков. Части большого русского народа Город Чугуев входил в состав Слобожанщины, которая в свою очередь входила в российское государство очень задолго до того, как с ним воссоединилась Малороссия, подчеркнул научный директор РВИО. "Это была давняя территория еще в составе Древней Руси", - добавил Мягков. "Илья Репин неоднократно подчеркивал, что его предки были казаками, причем не только со Слобожанщины, но и с Дона - это все был русский мир. Великороссия, Малороссия, Белоруссия – все это части одного большого русского народа", - отметил историк. Научный директор РВИО напомнил самые известные полотна Репина. "Это и "Иван Грозный и сын его Иван", "Бурлаки на Волге", "Садко", "Царевна Софья", "Портрет Тургенева", "Крестный ход в Курской губернии", "Пахарь. Лев Толстой на пашне", и многие другие", - перечислил Мягков. "И, конечно же, мы с удовольствием смотрим и на картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Вся большая семья Репина была заражена сюжетом этой картины, посвященной национально-освободительной борьбе запорожских, русских казаков против польского гнета, борьбе, которая свидетельствовала о неразрывной связи в русском мире малороссов и великороссов", - добавил собеседник агентства. Мягков процитировал фрагмент из письма Репина другому знаменитому русскому живописцу Василию Поленову, написанного в 1877 году: "Вот увидишь сам, как заблестит перед тобой наша русская действительность, никем не изображенная. Как втянет тебя до мозга костей ее поэтическая правда, как станешь ты постигать ее, да со всем жаром любви переносить на холст - так сам удивишься тому, что получится перед твоими глазами". "Мог такое написать протагонист украинской "самостийности"? Ну конечно же, нет", - добавил Мягков. Куоккала После 1918 года поселок Куоккала, где к тому времени осел Репин, был захвачен финскими войсками и отошел к Финляндии, напомнил научный директор РВИО. "И финнам стоило бы постесняться что-то говорить о национальности Репина. Лучше было бы вспомнить, что Репин оказался в Куоккале фактически без денег, но финские власти, зная, что это гениальный живописец, фактически ничем ему не помогали. Илья Ефимович по сути нищенствовал и даже сажал картошку, чтобы прокормить себя. У финнов тогда уже была широко развита русофобия, и Репина, судя по всему, они ненавидели", - сказал Мягков. "Илья Ефимович Репин считал себя гражданином России и не добивался финского паспорта", - подчеркнул он. По словам Мягкова, после Великой Отечественной войны территория, на которой располагалась Куоккала и где похоронен Репин, окончательно вернулась в состав СССР. "Это означало восстановление справедливости – то, что Илья Ефимович Репин вернулся на родину в Россию", - сказал Мягков. "Сейчас Финляндия вступила в НАТО, и вся политика Хельсинки – и внешняя, и внутренняя будет сопровождаться усилением русофобии. Поэтому там будут такие переименования – во что угодно, только чтобы не было ничего русского. Это часть той, если угодно, дани, которая Финляндия должна платить за членство в альянсе", - отметил Мягков. Репин же был и останется одним из ярких символов единого русского мира, несмотря на разного рода "бесовские выдумки", резюмировал научный директор РВИО.

https://ria.ru/20240201/repin-1924882951.html

https://ria.ru/20231026/pamyatnik-1905521213.html

https://ria.ru/20230610/muzei-1877366332.html

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, россия, илья репин, новости культуры, российское военно-историческое общество (рвио)