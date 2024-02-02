https://ria.ru/20240202/repin-1924999879.html

Финский музей объяснил, почему назвал Илью Репина украинским художником

Финский музей объяснил, почему назвал Илью Репина украинским художником - РИА Новости, 02.02.2024

Финский музей объяснил, почему назвал Илью Репина украинским художником

Финский художественный музей "Атенеум" заменил национальность художника Ильи Репина с русской на украинскую, опираясь на церковный документ о месте рождения его РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:07

2024-02-02T12:07

2024-02-02T12:11

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Финский художественный музей "Атенеум" заменил национальность художника Ильи Репина с русской на украинскую, опираясь на церковный документ о месте рождения его родителей, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Анна Кари. Финские СМИ ранее сообщили, что русского живописца Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в "Атенеуме" теперь представляют как "украинца". По данным общественного вещателя Yle, изменить национальность художника от музея потребовали украинские активисты. "Мы вновь рассмотрели этот вопрос в связи с организацией выставки "Вопрос времени" весной 2023 года. В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины", - сказала Кари. Организуя выставку, на которой представлена одна работа художника, "Атенеум" последовал примеру других международных музеев, которые внесли такие же изменениями в национальность Репина – Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Национальная галерея в Лондоне, уточняет пресс-служба. Ранее в посольстве России в Финляндии заявили, что решение музея считать Репина украинцем противоречит здравому смыслу и является русофобской и конъюнктурной акцией в духе "отмены русской культуры".

https://ria.ru/20230304/kuindzhi-1855793036.html

https://ria.ru/20230303/ayvazovskiy-1855767507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, финляндия, российская империя, илья репин