https://ria.ru/20240202/rebenok-1924976327.html

В Курской области пьяный мужчина ударил ребенка кулаком по голове

В Курской области пьяный мужчина ударил ребенка кулаком по голове - РИА Новости, 02.02.2024

В Курской области пьяный мужчина ударил ребенка кулаком по голове

Против жителя Курской области, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:39

2024-02-02T10:39

2024-02-02T12:50

происшествия

курская область

курчатов

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ВОРОНЕЖ, 2 фев — РИА Новости. Против жителя Курской области, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по части третьей статьи 30 Уголовного кодекса, пунктам "в, и" части второй статьи 105 по факту покушения на убийство малолетнего ребенка городе Курчатов", — говорится в релизе.На записи, появившейся в Telegram-каналах, видно, как в одном из магазинов взрослый мужчина подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Женщина отталкивает мужчину и берет ребенка на руки. В этот момент подбегает еще один человек и ударом валит нападавшего на пол. По данным полиции, второй мужчина — отец пострадавшего четырехлетнего мальчика. Нападавшего задержали, выяснилось, что он был сильно пьян."К утру он дал показания. По его словам, он думал, что наносит удар по манекену. А то, что ребенок двигался, он не заметил", — рассказали в областном главке Следственного комитета.В СК добавили, что мальчика осмотрели врачи, серьезных травм он не получил. Сейчас он дома с родителями.

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курская область

курчатов

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Мужчина ударил ребенка в магазине. Видео с камеры наблюдения Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, по факту "покушения на убийство", областная прокуратура взяла на контроль расследование дела, сообщили в Telegram-канале ведомства. 2024-02-02T10:39 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, курчатов