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ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря - РИА Новости, 02.02.2024
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18:59 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/raketa-1925110623.html
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря - РИА Новости, 02.02.2024
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером сообщила о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель летела в направлении израильской... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:59
2024-02-02T18:59
военная операция сша и британии в йемене
израиль
в мире
красное море
йемен
ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером сообщила о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель летела в направлении израильской территории. "Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", приближавшуюся к территории Израиля в районе Красного моря", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. На юге Израиля при этом не было оповещения о ракетном обстреле. С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года в самом южном израильском городе Эйлат неоднократно срабатывали сирены воздушной тревоги. Несколько раз израильские военные сообщали о перехватах вражеских целей в районе Красного моря. Ответственность за пуски беспилотников и ракет в направлении юга Израиля брало на себя правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы).
https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html
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израиль
красное море
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военная операция сша и британии в йемене, израиль, в мире, красное море, йемен, ансар алла
Военная операция США и Британии в Йемене, Израиль, В мире, Красное море, Йемен, Ансар Алла
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря

ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером сообщила о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель летела в направлении израильской территории.
"Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", приближавшуюся к территории Израиля в районе Красного моря", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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На юге Израиля при этом не было оповещения о ракетном обстреле.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года в самом южном израильском городе Эйлат неоднократно срабатывали сирены воздушной тревоги. Несколько раз израильские военные сообщали о перехватах вражеских целей в районе Красного моря. Ответственность за пуски беспилотников и ракет в направлении юга Израиля брало на себя правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы).
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Военная операция США и Британии в ЙеменеИзраильВ миреКрасное мореЙеменАнсар Алла
 
 
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