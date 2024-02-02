https://ria.ru/20240202/raketa-1925110623.html

ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря

ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря - РИА Новости, 02.02.2024

ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты в районе Красного моря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером сообщила о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель летела в направлении израильской... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:59

2024-02-02T18:59

2024-02-02T18:59

военная операция сша и британии в йемене

израиль

в мире

красное море

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145508/83/1455088312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9610a8a177757f530f8e8f0ee3725c4e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером сообщила о перехвате ракеты класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель летела в направлении израильской территории. "Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", приближавшуюся к территории Израиля в районе Красного моря", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. На юге Израиля при этом не было оповещения о ракетном обстреле. С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года в самом южном израильском городе Эйлат неоднократно срабатывали сирены воздушной тревоги. Несколько раз израильские военные сообщали о перехватах вражеских целей в районе Красного моря. Ответственность за пуски беспилотников и ракет в направлении юга Израиля брало на себя правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы).

https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

израиль

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

военная операция сша и британии в йемене, израиль, в мире, красное море, йемен, ансар алла