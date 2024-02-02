https://ria.ru/20240202/rabota-1925074730.html

Путин заявил о создании в ОПК 520 тысяч новых рабочих мест

Путин заявил о создании в ОПК 520 тысяч новых рабочих мест - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил о создании в ОПК 520 тысяч новых рабочих мест

За последние 1,5 года в ОПК РФ создано 520 тысяч новых рабочих мест, всего же к оборонно-промышленному комплексу относятся 6 тысяч предприятий и еще 10 тысяч... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:46

2024-02-02T16:46

2024-02-02T16:46

россия

владимир путин

экономика

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. За последние 1,5 года в ОПК РФ создано 520 тысяч новых рабочих мест, всего же к оборонно-промышленному комплексу относятся 6 тысяч предприятий и еще 10 тысяч являются "смежниками", сообщил президент РФ Владимир Путин. "Только за последние 1,5 года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест. Более полумиллиона рабочих мест. Ну это и не просто там люди пришли, зарплату получают, а все работают, причем работают напряженно. Работают в две, а в некоторых местах в три смены", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы". Путин отметил, что "у нас к оборонно-промышленному комплексу относятся 6 тысяч предприятий, на которых работают 3,5 миллиона человек". "Много. Но если иметь в виду, что кроме вот этих чисто оборонных предприятий еще 10 тысяч предприятий так или иначе связаны с обороной, являются их смежниками, их... подрядчиками, то можно представить, что это такое за армия", - сказал он.

https://ria.ru/20240202/opk-1925065056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)