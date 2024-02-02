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Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд - РИА Новости, 02.02.2024
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22:09 02.02.2024 (обновлено: 22:12 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925134461.html
Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд
Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд - РИА Новости, 02.02.2024
Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд
Президент России Владимир Путин в гостях у семьи тульского врача-онколога Ярослава Швецова пошутил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:09
2024-02-02T22:12
политика
орел
тула
россия
геннадий зюганов
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в гостях у семьи тульского врача-онколога Ярослава Швецова пошутил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла в Тулу, поскольку Зюганов родом из Орловской области. Путин приехал по приглашению в коттедж, который тульский врач-онколог Швецов получил в собственность за то, что десять лет посвятил медицине региона. "А вы из Орла переехали?" - спросил президент. "Из Орла", - ответил врач. "Геннадий Андреевич Зюганов Вас будет критиковать", - сказал Путин и засмеялся. "А мы не скажем", - ответил Швецов.
https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html
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Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера
Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера
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политика, орел, тула, россия, геннадий зюганов, владимир путин
Политика, Орел, Тула, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин
Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд

Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд

Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в гостях у семьи тульского врача-онколога Ярослава Швецова пошутил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла в Тулу, поскольку Зюганов родом из Орловской области.
Путин приехал по приглашению в коттедж, который тульский врач-онколог Швецов получил в собственность за то, что десять лет посвятил медицине региона.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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"А вы из Орла переехали?" - спросил президент.
"Из Орла", - ответил врач.
"Геннадий Андреевич Зюганов Вас будет критиковать", - сказал Путин и засмеялся.
"А мы не скажем", - ответил Швецов.
 
ПолитикаОрелТулаРоссияГеннадий ЗюгановВладимир Путин
 
 
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