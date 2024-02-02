https://ria.ru/20240202/putin-1925134461.html

Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд

Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд - РИА Новости, 02.02.2024

Путин пошутил, что Зюганов будет критиковать онколога из Тулы за переезд

Президент России Владимир Путин в гостях у семьи тульского врача-онколога Ярослава Швецова пошутил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:09

2024-02-02T22:09

2024-02-02T22:12

политика

орел

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в гостях у семьи тульского врача-онколога Ярослава Швецова пошутил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет критиковать главу семейства за переезд из Орла в Тулу, поскольку Зюганов родом из Орловской области. Путин приехал по приглашению в коттедж, который тульский врач-онколог Швецов получил в собственность за то, что десять лет посвятил медицине региона. "А вы из Орла переехали?" - спросил президент. "Из Орла", - ответил врач. "Геннадий Андреевич Зюганов Вас будет критиковать", - сказал Путин и засмеялся. "А мы не скажем", - ответил Швецов.

https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html

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Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера 2024-02-02T22:09 true PT0M57S

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политика, орел, тула, россия, геннадий зюганов, владимир путин