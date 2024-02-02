https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика - РИА Новости, 02.02.2024
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика
Президент России Владимир Путин, который в пятницу приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:42
2024-02-02T21:42
2024-02-02T21:56
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который в пятницу приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову, подарил его маленькой дочке Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя, а она преподнесла главе государства игрушечного зайчика - "на победу"."Это зайчик, на победу", - протянула ему подарок девочка."Зайчик на победу? Спасибо тебе большое", - улыбнулся Путин, принимая игрушку.Президент сказал, что и у него приготовлены подарки."Вот тебе, если мама разрешит, компьютер детский. Можно? По расписанию, сами решите... И вот такого мишку. Нравится? Здравствуй, Полина", - поздоровался за медведя президент.Девочка поблагодарила его. Когда президент спросил, танцует ли она, Полина исполнила танец, при этом напевая. Взрослые засмеялись и поаплодировали ей. Она также рассказала наизусть стихотворение про Родину."Молодец!" - похвалил ее Путин.Ярослав Швецов, врач-онколог, с супругой Альбиной и дочерью Полиной переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье был предоставлен индивидуальный коттедж в поселке на 25 домов, построенных за счет средств регионального бюджета.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
https://ria.ru/20231218/putin-1916584303.html
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общество, тула, россия, владимир путин, тульская область
Общество, Тула, Россия, Владимир Путин, Тульская область
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который в пятницу приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову, подарил его маленькой дочке Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя, а она преподнесла главе государства игрушечного зайчика - "на победу".
"Это зайчик, на победу", - протянула ему подарок девочка.
"Зайчик на победу? Спасибо тебе большое", - улыбнулся Путин, принимая игрушку.
Президент сказал, что и у него приготовлены подарки.
"Вот тебе, если мама разрешит, компьютер детский. Можно? По расписанию, сами решите... И вот такого мишку. Нравится? Здравствуй, Полина", - поздоровался за медведя президент.
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
Девочка поблагодарила его. Когда президент спросил, танцует ли она, Полина исполнила танец, при этом напевая. Взрослые засмеялись и поаплодировали ей. Она также рассказала наизусть стихотворение про Родину.
"Молодец!" - похвалил ее Путин.
Ярослав Швецов, врач-онколог, с супругой Альбиной и дочерью Полиной переехал в Тульскую область
по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье был предоставлен индивидуальный коттедж в поселке на 25 домов, построенных за счет средств регионального бюджета.
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать