https://ria.ru/20240202/putin-1925121794.html

Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны

Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны - РИА Новости, 02.02.2024

Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны

Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T20:26

2024-02-02T20:26

2024-02-02T20:39

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха", - сказал он во время общения с активом участников форума "Всё для победы!". По словам главы государства, бойцы СВО чувствуют эту поддержку и из нее берут силы для решения задач. "Потому что это единство - это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240202/putin-1925091222.html

https://radiosputnik.ru/20240202/geroizm-1925083395.html

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россия, владимир путин, общество