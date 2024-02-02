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Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 02.02.2024 (обновлено: 20:39 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925121794.html
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны - РИА Новости, 02.02.2024
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:26
2024-02-02T20:39
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха", - сказал он во время общения с активом участников форума "Всё для победы!". По словам главы государства, бойцы СВО чувствуют эту поддержку и из нее берут силы для решения задач. "Потому что это единство - это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240202/putin-1925091222.html
https://radiosputnik.ru/20240202/geroizm-1925083395.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны

Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха", - сказал он во время общения с активом участников форума "Всё для победы!".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа
Вчера, 17:36
По словам главы государства, бойцы СВО чувствуют эту поддержку и из нее берут силы для решения задач.
"Потому что это единство - это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", - добавил Путин.
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