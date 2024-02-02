https://ria.ru/20240202/putin-1925121794.html
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны - РИА Новости, 02.02.2024
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:26
2024-02-02T20:26
2024-02-02T20:39
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха", - сказал он во время общения с активом участников форума "Всё для победы!". По словам главы государства, бойцы СВО чувствуют эту поддержку и из нее берут силы для решения задач. "Потому что это единство - это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240202/putin-1925091222.html
https://radiosputnik.ru/20240202/geroizm-1925083395.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
Путин назвал поддержку армии большинством россиян основой успехов страны
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка армии и флота большинством россиян - основа успехов России, это дает силы для решения сложнейших задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха", - сказал он во время общения с активом участников форума "Всё для победы!".
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По словам главы государства, бойцы СВО чувствуют эту поддержку и из нее берут силы для решения задач.
"Потому что это единство - это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", - добавил Путин.
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