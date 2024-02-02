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Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"
Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"
Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти", говорится в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:23
2024-02-02T20:23
2024-02-02T21:54
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти", говорится в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества нефтегазовая компания "Русснефть", - говорится в документе.Источник РИА Новости сообщил, что указ нужен для завершения сделки по выходу из капитала "Русснефти" швейцарской Glencore. Ей принадлежало 23,46% уставного капитала, или 31,28% обыкновенных акций компании.Глава "Русснефти" Евгений Толочек сообщал в сентябре, что Glencore вышла из капитала "Русснефти" в середине 2022 года. Однако для завершения сделки было нужно разрешение президента РФ."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
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русснефть, владимир путин, россия, экономика, западная сибирь, азербайджан, glencore international
РуссНефть, Владимир Путин, Россия, Экономика, Западная Сибирь, Азербайджан, Glencore International
Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"
Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"