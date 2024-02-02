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Путин приехал в гости к тульскому медику - РИА Новости, 02.02.2024
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19:55 02.02.2024 (обновлено: 20:13 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925118242.html
Путин приехал в гости к тульскому медику
Путин приехал в гости к тульскому медику - РИА Новости, 02.02.2024
Путин приехал в гости к тульскому медику
Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:55
2024-02-02T20:13
владимир путин
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игорь щеголев
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его семьей за чашкой чая и угостился пастилой. Компанию главе государства составили губернатор региона Алексей Дюмин и полпред ЦФО Игорь Щеголев. "Это пастила, да? Можно?" - спросил Путин. Присутствующие поддержали. Губернатор же заверил президента, что этот десерт не повредит даже вечером. "Можно вечером, низкокалорийная, на яблоках, без сахара", - сказал он на видеокадрах, которые опубликован у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html
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владимир путин, алексей дюмин, игорь щеголев, россия
Владимир Путин, Алексей Дюмин, Игорь Щеголев, Россия
Путин приехал в гости к тульскому медику

Путин приехал в гости к тульскому медику, угостился чаем и яблочной пастилой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его семьей за чашкой чая и угостился пастилой.
Компанию главе государства составили губернатор региона Алексей Дюмин и полпред ЦФО Игорь Щеголев.
"Это пастила, да? Можно?" - спросил Путин.
Присутствующие поддержали. Губернатор же заверил президента, что этот десерт не повредит даже вечером.
"Можно вечером, низкокалорийная, на яблоках, без сахара", - сказал он на видеокадрах, которые опубликован у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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