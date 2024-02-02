https://ria.ru/20240202/putin-1925118242.html

Путин приехал в гости к тульскому медику

Путин приехал в гости к тульскому медику - РИА Новости, 02.02.2024

Путин приехал в гости к тульскому медику

Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:55

2024-02-02T19:55

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владимир путин

алексей дюмин

игорь щеголев

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его семьей за чашкой чая и угостился пастилой. Компанию главе государства составили губернатор региона Алексей Дюмин и полпред ЦФО Игорь Щеголев. "Это пастила, да? Можно?" - спросил Путин. Присутствующие поддержали. Губернатор же заверил президента, что этот десерт не повредит даже вечером. "Можно вечером, низкокалорийная, на яблоках, без сахара", - сказал он на видеокадрах, которые опубликован у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html

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владимир путин, алексей дюмин, игорь щеголев, россия