https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html

Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков

Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков - РИА Новости, 02.02.2024

Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков

Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:43

2024-02-02T18:43

2024-02-02T18:43

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Специалисты онкодиспансера рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников. "Будем думать над повышением", - заверил Путин. Здание онкологического центра возведено рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока. Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций. С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории. В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.

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https://ria.ru/20240201/zarplaty-1924785070.html

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россия, владимир путин