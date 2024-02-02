https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков - РИА Новости, 02.02.2024
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:43
2024-02-02T18:43
2024-02-02T18:43
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владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Специалисты онкодиспансера рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников. "Будем думать над повышением", - заверил Путин. Здание онкологического центра возведено рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока. Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций. С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории. В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
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россия, владимир путин
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Путин: власти и дальше будут думать над повышением зарплат медработникам
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам.
Специалисты онкодиспансера рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников.
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"Будем думать над повышением", - заверил Путин.
Здание онкологического центра возведено рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока.
Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций.
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С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории.
В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
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