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Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков - РИА Новости, 02.02.2024
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18:43 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков - РИА Новости, 02.02.2024
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:43
2024-02-02T18:43
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Специалисты онкодиспансера рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников. "Будем думать над повышением", - заверил Путин. Здание онкологического центра возведено рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока. Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций. С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории. В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
https://ria.ru/20240125/zarplaty-1923484666.html
https://ria.ru/20240201/zarplaty-1924785070.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков

Путин: власти и дальше будут думать над повышением зарплат медработникам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам.
Специалисты онкодиспансера рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников.
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин рассказал, специалистов каких отраслей поддерживает государство
25 января, 17:49
"Будем думать над повышением", - заверил Путин.
Здание онкологического центра возведено рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока.
Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными
1 февраля, 13:15
С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории.
В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
30 января, 23:40
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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