https://ria.ru/20240202/putin-1925103552.html

Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:32

2024-02-02T18:32

2024-02-02T18:32

владимир путин

европа

россия

экономика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать, заявил президент России Владимир Путин. "А наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономика стала первой в Европе, пятой в мире", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!". Он добавил, что этот процесс будет нарастать.

https://ria.ru/20240202/putin-1925086848.html

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владимир путин, европа, россия, экономика