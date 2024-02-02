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Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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18:32 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925103552.html
Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин
Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин
Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:32
2024-02-02T18:32
владимир путин
европа
россия
экономика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать, заявил президент России Владимир Путин. "А наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономика стала первой в Европе, пятой в мире", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!". Он добавил, что этот процесс будет нарастать.
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владимир путин, европа, россия, экономика
Владимир Путин, Европа, Россия, Экономика
Экономика России растет, она стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

Путин: экономика РФ стала крупнейшей в Европе и пятой в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать, заявил президент России Владимир Путин.
"А наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономика стала первой в Европе, пятой в мире", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!".
Он добавил, что этот процесс будет нарастать.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Вчера, 17:26
 
Владимир ПутинЕвропаРоссияЭкономика
 
 
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