https://ria.ru/20240202/putin-1925103449.html
Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК
Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК
Работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут, заявил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:32
2024-02-02T18:32
2024-02-02T18:32
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа на российских предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно. Осваивается выпуск принципиально новой техники, при этом объемы производства постоянно растут - день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК
Путин: работа на предприятиях ОПК идет колоссальная, объемы производства растут
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа на российских предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно. Осваивается выпуск принципиально новой техники, при этом объемы производства постоянно растут - день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
Путин заявил о прорыве российского ОПК