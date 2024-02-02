https://ria.ru/20240202/putin-1925103449.html

Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК

Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал о колоссальной работе на предприятиях ОПК

Работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут, заявил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:32

2024-02-02T18:32

2024-02-02T18:32

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа на российских предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная, что называется, в три смены, непрерывно. Осваивается выпуск принципиально новой техники, при этом объемы производства постоянно растут - день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

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экономика, россия, владимир путин