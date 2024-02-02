https://ria.ru/20240202/putin-1925101386.html
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:18
2024-02-02T18:18
2024-02-02T18:18
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925091513_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_738ede0b50a092752f4cb9d42f88a49e.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед, будут загружены обновленные расширенные модернизированные производства и сборочные линии, будут востребованы квалифицированные кадры и молодые, талантливые специалисты, и, конечно, будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, социальной сферы, здравоохранения", - сказал Путин на форуме "Все для победы!"
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925091513_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d60ac48718b4a4e6af462487274efb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед, будут загружены обновленные расширенные модернизированные производства и сборочные линии, будут востребованы квалифицированные кадры и молодые, талантливые специалисты, и, конечно, будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, социальной сферы, здравоохранения", - сказал Путин на форуме "Все для победы!"
Путин заявил о прорыве российского ОПК