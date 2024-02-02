Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925101386.html
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед
Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:18
2024-02-02T18:18
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925091513_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_738ede0b50a092752f4cb9d42f88a49e.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед, будут загружены обновленные расширенные модернизированные производства и сборочные линии, будут востребованы квалифицированные кадры и молодые, талантливые специалисты, и, конечно, будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, социальной сферы, здравоохранения", - сказал Путин на форуме "Все для победы!"
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925091513_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d60ac48718b4a4e6af462487274efb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед

Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед, будут загружены обновленные расширенные модернизированные производства и сборочные линии, будут востребованы квалифицированные кадры и молодые, талантливые специалисты, и, конечно, будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, социальной сферы, здравоохранения", - сказал Путин на форуме "Все для победы!"
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин заявил о прорыве российского ОПК
19 декабря 2023, 14:53
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала