https://ria.ru/20240202/putin-1925101386.html

Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед

Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил, что предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед

Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:18

2024-02-02T18:18

2024-02-02T18:18

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперед, вклад отрасли в развитие страны будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед, будут загружены обновленные расширенные модернизированные производства и сборочные линии, будут востребованы квалифицированные кадры и молодые, талантливые специалисты, и, конечно, будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, социальной сферы, здравоохранения", - сказал Путин на форуме "Все для победы!"

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

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экономика, россия, владимир путин