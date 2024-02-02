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Путин обратился к тем, кто желал России краха - РИА Новости, 02.02.2024
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18:11 02.02.2024 (обновлено: 18:37 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html
Путин обратился к тем, кто желал России краха
Путин обратился к тем, кто желал России краха - РИА Новости, 02.02.2024
Путин обратился к тем, кто желал России краха
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:11
2024-02-02T18:37
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за присутствия в зале девушек. "Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать "известный жест" - не буду этого делать: здесь много девушек", - сказал президент на форуме "Всё для победы!", обращаясь к работникам предприятий ОПК.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
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"Ничего у них не получится" – Путин о происках Запада и устойчивой российской экономике
"Хочется показать известный жест, но не буду этого делать - здесь много девушек". Путин отметил, что российской экономике предрекали спад и развал, но она, наоборот, продемонстрировала устойчивость и растет.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин обратился к тем, кто желал России краха

Путин пошутил, что показал бы жест тем, кто желал России краха

Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за присутствия в зале девушек.
"Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать "известный жест" - не буду этого делать: здесь много девушек", - сказал президент на форуме "Всё для победы!", обращаясь к работникам предприятий ОПК.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
10 января, 13:58
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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