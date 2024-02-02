https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html

Путин обратился к тем, кто желал России краха

Путин обратился к тем, кто желал России краха - РИА Новости, 02.02.2024

Путин обратился к тем, кто желал России краха

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:11

2024-02-02T18:11

2024-02-02T18:37

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за присутствия в зале девушек. "Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать "известный жест" - не буду этого делать: здесь много девушек", - сказал президент на форуме "Всё для победы!", обращаясь к работникам предприятий ОПК.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html

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"Ничего у них не получится" – Путин о происках Запада и устойчивой российской экономике "Хочется показать известный жест, но не буду этого делать - здесь много девушек". Путин отметил, что российской экономике предрекали спад и развал, но она, наоборот, продемонстрировала устойчивость и растет. 2024-02-02T18:11 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, владимир путин