https://ria.ru/20240202/putin-1925094645.html

Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии

Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии

Президент России Владимир Путин сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей, люди приносили по тысяче рублей. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:48

2024-02-02T17:48

2024-02-02T18:16

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

общероссийский народный фронт

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей, люди приносили по тысяче рублей."Огромную роль играет сегодня волонтерское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!" в Туле.

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

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общество, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия, тула