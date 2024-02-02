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Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 02.02.2024 (обновлено: 18:16 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925094645.html
Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии
Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии
Президент России Владимир Путин сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей, люди приносили по тысяче рублей. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:48
2024-02-02T18:16
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
общероссийский народный фронт
россия
тула
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей, люди приносили по тысяче рублей."Огромную роль играет сегодня волонтерское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!" в Туле.
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общество, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия, тула
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Россия, Тула
Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии

Путин заявил, что волонтеры собрали 11 миллиардов рублей на нужды армии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей, люди приносили по тысяче рублей.
"Огромную роль играет сегодня волонтерское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!" в Туле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин заявил о прорыве российского ОПК
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтРоссияТула
 
 
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