https://ria.ru/20240202/putin-1925093014.html
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:43
2024-02-02T17:43
2024-02-02T19:41
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.Также, Путин добавил, что искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой.
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО, честно выполняющим свой долг