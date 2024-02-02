https://ria.ru/20240202/putin-1925093014.html

Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО

Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024

Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:43

2024-02-02T17:43

2024-02-02T19:41

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.Также, Путин добавил, что искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой.

https://ria.ru/20240131/svo-1924624954.html

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общество, владимир путин, россия