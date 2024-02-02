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Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 02.02.2024 (обновлено: 19:41 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925093014.html
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:43
2024-02-02T19:41
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.Также, Путин добавил, что искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой.
https://ria.ru/20240131/svo-1924624954.html
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО

Путин призвал поклониться медработникам в зоне СВО, честно выполняющим свой долг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняет свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.
Также, Путин добавил, что искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин заявил, что участники СВО "как следует воюют"
31 января, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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